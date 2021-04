Auping breidt assortiment circulaire matrassen uit

Auping Evolve – het eerste volledig circulaire matras ter wereld – is vanaf nu verkrijgbaar in drie verschillende varianten, die de juiste ondersteuning bieden voor elk lichaamstype. In mei 2020 introduceerde Auping de eerste variant Auping Evolve X. Nu is het assortiment uitgebreid met twee nieuwe matrassen, Auping Evolve I en Y. Zo zorgt Auping ervoor dat iedereen kan genieten van een nachtrust op een circulair matras. Het matras biedt optimaal comfort doordat de zones per variant verschillen in stevigheid. Alle materialen die gebruikt worden voor Auping Evolve kunnen telkens opnieuw worden gebruikt voor een nieuw matras. Hiermee wordt de kringloop gesloten en draagt Auping bij aan een wereld waarin niets wordt verspild, maar waarin alles wordt hergebruikt voor de volgende generatie.

Auping gelooft dat een matras 100% circulair moet zijn, maar ook dat een matras precies de juiste ondersteuning moet geven: elk lichaam is anders en iedereen heeft eigen voorkeuren. De beddenfabrikant uit Deventer heeft het assortiment van het circulaire matras Auping Evolve daarom uitgebreid naar drie varianten. De verschillende varianten hebben elk een andere zonering: de heup-, taille- en schouderzone verschillen per matras in stevigheid. Elk Evolve matras is daardoor geschikt voor een ander lichaamstype. Door de open structuur van de elastische comfortlaag is dit bovendien het best ventilerende matras van Auping.

Circulair slapen

Auping Evolve is het eerste volledig circulaire matras ter wereld, ontwikkeld in samenwerking met DSM-Niaga. Dit matras is een oplossing voor het enorme afvalprobleem dat matrassen veroorzaken. Alleen al in Nederland worden jaarlijks zo’n 1,5 miljoen matrassen afgedankt. Auping Evolve is een matras gemaakt van enkel staal en polyester. De onderdelen van het matras zijn makkelijk uit elkaar te halen en kunnen keer op keer op hoogwaardig niveau worden gerecycled. Alle materialen kunnen zo opnieuw worden gebruikt voor een nieuw matras.

Auping Evolve I en Y zijn per 1 april 2021 verkrijgbaar bij alle Auping winkels en in de webshop. Er zijn verschillende maatvoeringen beschikbaar en de matrassen zijn geschikt voor alle bedbodems. Alle Auping Evolve matrassen zijn verkrijgbaar vanaf € 1.095,-.