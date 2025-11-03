ATMOCE, een wereldwijde innovator in zonne-energietechnologie, kondigt een strategisch partnerschap aan met SolarDeals, een vertrouwde Nederlandse distributeur van zonne-energiesystemen. Samen introduceren zij een nieuwe generatie flexibele zonne-energiesystemen en Extra Laagspannings (ELV)-batterijen (< 30 Vdc) op de Nederlandse markt. Dit partnerschap maakt zonne-energie toegankelijker, betaalbaarder en veiliger voor huiseigenaren en sociale woningbouwprojecten in heel Nederland.

De geïntegreerde zonne-energiesystemen van ATMOCE – bestaande uit micro-omvormers, aansluitdozen en de modulaire M-ELV Batterij – zijn ontwikkeld met oog voor eenvoud, prestaties en gebruiksgemak. Dankzij het flexibele ontwerp kunnen installateurs de verschillende componenten moeiteloos combineren en configureren, wat de installatietijd en complexiteit aanzienlijk vermindert.

Het hart van deze innovatie is de Extra Laagspanningsbatterij van ATMOCE, die werkt onder 30 Vdc. Deze technologie verhoogt niet alleen de veiligheid tijdens installatie en gebruik, maar maakt energieopslag ook geschikt voor sociale woningbouw, waar traditionele hoogspanningsbatterijen vaak te maken krijgen met logistieke en wettelijke beperkingen.

“We zijn enorm verheugd om samen te werken met SolarDeals en deze vernieuwende technologie naar de Nederlandse markt te brengen,” zegt Robert Jüdell, Sales Director bij ATMOCE Nederland. “Ons doel is altijd geweest om zonne-energie eenvoudiger, veiliger en toegankelijker te maken. Met onze modulaire componenten en ultra-veilige ELV-batterij kunnen installateurs systemen op maat samenstellen voor elk type woning – en zo een breder publiek bereiken dat eerder buiten de energietransitie viel.”

Binnen dit partnerschap zal SolarDeals optreden als distributeur van de residentiële productlijn van ATMOCE in Nederland, met een focus op particuliere woningen en sociale woningbouwprojecten.

“Onze samenwerking met ATMOCE versterkt onze gezamenlijke ambitie om veilige, eenvoudige en krachtige energieoplossingen toegankelijk te maken voor de Nederlandse markt,” zegt Ibrahim Seme, Managing Director bij SolarDeals. “De M-ELV Batterij zet een nieuwe standaard dankzij het extra laagspanningsontwerp, de modulaire alles-in-één opbouw en het gebruiksgemak bij installatie. Daarmee biedt deze batterij een unieke combinatie van veiligheid, schaalbaarheid en hoge prestaties.”

Met dit nieuwe partnerschap willen ATMOCE en SolarDeals de beschikbaarheid van veilige zonne-energieopslag vergroten, zodat meer Nederlandse huishoudens kunnen deelnemen aan een duurzame, schone energietoekomst.