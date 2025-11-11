ATM, onderdeel van waste-to-productbedrijf Renewi, maakt haar transport duurzamer. Samen met het programma Joint Corridors Off-Road (uitgevoerd door Logistics Community Brabant) verplaatst het bedrijf een deel van het vervoer van grondstoffen van de weg naar het water. Waar voorheen dagelijks tientallen vrachtwagens reden met minerale grondstoffen voor de beton- en cementindustrie, gaan nu veel van die ladingen per schip. Daarmee vermindert ATM het aantal ritten op de weg en zet het een grote stap richting schoner en slimmer transport.

Duurzame groei als drijfveer in de bouwsector

Deze sector zoekt steeds vaker naar meer milieuvriendelijke oplossingen. ATM draagt hieraan bij met secundaire grondstoffen: hoogwaardige minerale bouwstoffen die worden gewonnen uit reststromen en opnieuw worden ingezet als toevoeging in bijvoorbeeld beton en cement.

De groeiende vraag naar deze grondstoffen brengt ook logistieke uitdagingen met zich mee. ATM wil voorkomen dat meer afzet leidt tot extra vrachtverkeer, meer uitstoot en meer drukte op het bedrijventerrein in Moerdijk. De binnenvaart biedt hiervoor een duurzamer alternatief.

Samenwerking als sleutel tot succes

De overstap naar watertransport kwam tot stand dankzij een intensieve samenwerking. Met de steun van de Modal Shift-regeling en het programma Joint Corridors Off-Road startte ATM samen met een klant uit de betonindustrie een pilotproject. Omdat de klant via het water bereikbaar is en ATM beschikt over een eigen kade en ervaring met binnenvaart, kon de overgang snel en efficiënt worden gerealiseerd.

Minder wachttijden, meer veiligheid

De resultaten van de modal shift zijn duidelijk zichtbaar. Voor dit klantproject is het wegtransport volledig vervangen door binnenvaart. Dat zorgt voor minder wachttijden, meer veiligheid op het terrein en een aanzienlijke daling van de CO₂-uitstoot per ton product.

Toekomstbestendig transport

Naast milieuwinst biedt de binnenvaart ATM ook meer zekerheid. Wegtransport kampt met files, stijgende kosten en een tekort aan chauffeurs. Door te kiezen voor watertransport wordt ATM minder afhankelijk van deze factoren. Dat maakt de transportketen robuuster en klaar voor verdere groei.

Ambitie: 50% via water in 2030

”ATM heeft de ambitie om vóór 2030 minimaal 50% van haar minerale bouwstoffen via binnenvaart te vervoeren. Dit is meer dan een logistieke optimalisatie: het is een strategische keuze die past bij de missie van ATM om bij te dragen aan een veilige, circulaire en klimaatvriendelijke bouwsector,” aldus Piter Brandenburg, Commercieel Directeur bij ATM.