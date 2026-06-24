Geld verdienen door de elektrische auto slim op te laden. Leaserijders van Athlon Nederland kunnen bij 16.000 publieke laadpunten een cashback krijgen. Het enige dat zij hoeven te doen: laden wanneer dat het meest duurzaam en netvriendelijk is. Super simpel te plannen en met financieel voordeel. Dat is pas écht slim laden!

Netcongestie verminderen

“We horen steeds vaker over netcongestie en de uitdagingen die daarmee samenhangen”, zegt Paul Bouwmeester, business development director van Athlon. “Met onze slimme laadoplossing Athlon Charge leveren wij een bijdrage aan het verminderen van netcongestie.”

Uitbetalen of sparen; allemaal via de app

De leaserijder staat centraal. In de Athlon Charge app starten leaserijders een laadsessie bij een publieke laadpaal, waarbij zij kunnen aangeven hoe laat ze weer willen vertrekken. De app plant dan een slim schema om de auto te laden. Wordt het druk op het stroomnet en is er nog genoeg tijd voor vertrek? Dan wordt de sessie gepauzeerd. Onverwachts toch eerder weg? Er is altijd de mogelijkheid om in de app te wisselen naar sneller laden.

De beloning wordt in de app verrekend. Bij elke kilowattuur die geladen wordt buiten de piek, sparen leaserijders een bedrag. Zo wordt hun flexibiliteit beloond en is sprake van een win-win situatie. Leaserijders worden financieel beloond voor hun flexibiliteit en de maatschappij wint doordat het overvolle stoomnet beter benut wordt!

Impact op de hele maatschappij

Athlon heeft voor deze cashback de handen ineen geslagen met Deftpower, een toonaangevend technologiebedrijf op het gebied van EV-laden. De twee willen niet alleen elektrisch rijden de nieuwe norm maken, maar dus ook het overvolle stroomnet aanpakken. “Auto’s staan bijna 95% van de tijd stil, dat betekent dat er meestal tijd genoeg is om de batterij buiten de piek op te laden. De leaserijder zit wat ons betreft aan het stuur: netbewust laden als het kan, snel als het moet”, sluit Bouwmeester af.