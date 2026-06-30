Elektrisch rijden domineert het nieuws in de eerste helft van 2026. Onder andere door de brandstofcrisis, druk op stroomnet en de impact van de transitie naar emissievrij op zowel de consument als de automarkt. “Maar vooral de kosten zijn belangrijk, door veranderende regels rondom zakelijke leaseauto’s en de vraag naar betaalbaar elektrisch rijden voor iedereen. Deze ontwikkelingen zien wij in ons eigen wagenpark terug in de vorm van een stroomversnelling van elektrisch rijden”, zegt Niels van den Hoogen, commercieel directeur bij leasemaatschappij Athlon.

Laatste afslag naar EV: deadline komt snel dichterbij

Inmiddels is ruim 70 procent van de nieuw bestelde auto’s bij Athlon een elektrische. Bij de corporate bedrijven en grotere MKB-bedrijven zie je dat EV echt de norm is, want bijna 87 procent van de orders van deze klanten is een EV. Maar ook kleinere MKB’ers en ZZP’ers komen in beweging, daar is bijna 62 procent en 49 procent van de bestellingen een elektrische auto. Voor ondernemers is elektrificeren belangrijker dan ooit. Onder meer vanwege de pseudo-eindheffing per 2027, maar ook het groeiend aantal zero-emissiezones.

De invloed van zero-emissiezones: zonder (e)-bus geen klus!

Het is dan ook de elektrische bedrijfswagen die echt massaal terrein wint. “Logisch, want zonder e-bus geen klus! Je komt anders de binnenstad niet meer in”, aldus Van den Hoogen. Inmiddels hebben 20 steden een zero-emissiezone en nummer 21 volgt deze zomer nog. Bij 8 andere gemeenten is een besluit tot invoering van een zero-emissiezone genomen, of doen ze hier onderzoek naar. Dit is duidelijk terug te zien in de cijfers van Athlon.

EV populaire keuze bij private lease

Elektrisch rijden alleen interessant voor zakelijke rijders? “Zeker niet! Ook bij onze private leaserijders winnen elektrische auto’s flink aan populariteit. In de eerste 6 maanden van 2026 zien wij een stijging van 40% in het aantal EV-bestellingen ten opzichte van vorig jaar! Logisch, want private lease maakt elektrisch rijden laagdrempelig, aangezien de aanschafprijs van de auto wegvalt. Dus je hoeft geen grote investeringen te doen. Nog een groot voordeel van een EV: als jij thuis laadt, kan je sinds 2026 geld verdienen dankzij ERE-certificaten. Zo worden je groene kilometers ook nog eens financieel beloond!”

Markt

Ten slotte is er de groei van de elektrische occasionmarkt. De vraag naar tweedehands EV’s neemt hard toe. “Dat komt door de brandstofprijzen en de betaalbaarheid van elektrische occasions. Ook wij zien een stijgende trend in vraag naar onze elektrische ex-leaseauto’s.” Toenemende vraag betekent helaas ook stijgende prijzen. Daarom wordt gewerkt aan oplossingsrichtingen om de tweedehands markt voor elektrische auto’s een boost te geven.