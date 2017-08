ASN Bank opent jacht op duurzaam ondernemerstalent

Op 23 augustus start de inschrijving voor de ASN Bank Wereldprijs 2017. De grootste wedstrijd voor Nederlandse ondernemers met slimme ideeën voor een betere wereld. Het is de tiende keer dat ASN Bank de Wereldprijs organiseert.

Met de Wereldprijs stimuleert ASN Bank duurzaamheid in de samenleving. Startende ondernemers worden gedurende het traject geholpen met training, coaching, publiciteit én ze maken kans op een geldprijs tussen de 8.000 en 20.000 euro. Inschrijven kan tot en met 20 september via www.voordewereldvanmorgen.nl/ wereldprijs-aanmelden<

Ingezonden projecten moeten aansluiten bij de missie van ASN Bank en passen binnen één van de volgende duurzame thema’s:

• mens en samenleving

• natuur en milieu

• klimaatbescherming

Uiteindelijk gaan zes ondernemers door naar de grand finale op 15 november. In de Rotterdamse circulaire hotspot BlueCity kiest de vakjury – met onder meer Faiza Oulahsen, Marieke Eyskoot en Joszi Smeets – één winnaar per categorie. Over de drie themawinnaars verdeelt de jury 40.000 euro. Daarnaast maken alle zes de finalisten kans op de Publieksprijs van maximaal 5.000 euro. Hiervoor kan iedereen tussen 6 en 15 november zijn stem uitbrengen op de website van Voor de Wereld van Morgen.

Een springplank naar succes

In de afgelopen tien jaar is de prijs een springplank gebleken voor succesvolle ondernemers en hun vernieuwende ideeën, zoals FairPhone, Seepje, Yoni en Sustainer Homes. In 2014 was Yoni een van de winnaars van de ASN Bank Wereldprijs. Sindsdien gaat het de biologische tamponmakers voor de wind. Mede-oprichtster Mariah Mansvelt Beck: ‘Iedereen die een goed idee heeft, raad ik echt aan om mee te doen met de ASN Bank Wereldprijs. Wij hebben echt superveel gehad aan alle adviezen en het hele voortraject. En áls je uiteindelijk de prijs wint, krijg je een boost van alle media-aandacht.’

Over Voor de Wereld van Morgen