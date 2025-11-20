Wie wil vergroenen, hoeft zich niet te beperken tot tuin of gevel. Ook groene daken bieden verschillende duurzame voordelen. Voor de woning, voor het leefklimaat en voor het versterken van de biodiversiteit in de omgeving; een groen dak levert heel wat op. Om woningeigenaren te helpen met het vergroenen van hun dak introduceren ASN Bank en Naturalis Biodiversity Center een gratis e-learning groene daken.

In de e-learning nemen Naturalis en ASN Bank je in zes informatieve lessen – van elk acht tot tien minuten – mee door alles wat je moet weten over groene daken. Na afloop ken je de voordelen van groene daken, weet je welk groen dak bij jouw woning past en hoe je voor je groene dak kunt zorgen. Ook weet je of een groen dak een slimme investering is voor jouw woning en van welke subsidies en leningen je gebruik kunt maken voor de financiering.

De afgelopen jaren heeft ASN Bank meer stappen gezet om mensen te helpen vergroenen. Annelieke Oort-Oerlemans, expert wonen bij ASN Bank: “Zo stimuleren we met ons duurzaam leningdeel om je huis aan te passen aan het veranderende klimaat of de biodiversiteit in de omgeving te verbeteren door een groene tuin of groen dak aan te leggen. De e-learning groene daken is daarop een logisch vervolg. Samen met Naturalis laten we concreet zien wat er bij een groen dak komt kijken. We hopen mensen te enthousiasmeren voor groene daken en gaan graag in gesprek over de mogelijkheden.”

De voordelen van een groen dak

Groene daken zijn begroeid met planten. Meestal is het vetplantje sedum de basis. Sedum kan goed tegen hitte, kou en droogte. Doordat er planten op het dak groeien, worden het dak en de ruimte onder het dak een stuk minder warm in de zomer. Ook slaan de planten water op bij zware regenval. Bijkomend voordeel is dat eventuele zonnepanelen op hetzelfde dak efficiënter werken doordat ze koeler blijven.

Verder bieden groene daken een leefgebied voor planten en insecten, en werken groene daken als een netwerk om groene gebieden met elkaar te verbinden. Zo kunnen dieren, zoals insecten, meer eten vinden, maar ook meer soortgenoten om mee voort te planten. Je kunt de biodiversiteit op je dak verder vergroten door bij de aanleg een zaadmix te gebruiken of door maaisel uit de buurt op het dak te leggen. Maar zelfs als je niets doet zullen de wind en vogels zaadjes van planten uit de omgeving naar je dak brengen. En hoe meer verschillende planten op je dak, hoe meer dieren je dak zullen gebruiken als voedsel-, nest- of rustplek.

Over dit project

Dit is een Kennis Natuurlijk! project. Kennis Natuurlijk! is een samenwerking tussen ASN Bank en Naturalis Biodiversity Center waarbij jonge onderzoekers worden verbonden aan kennisvragen uit de samenleving. ASN Bank wil samen met Naturalis een belangrijke bijdrage leveren aan de verduurzaming van de maatschappij.

Het project richt zich op het gezond, natuurinclusief en klimaatbestendig maken van onze woon-, werk- en leefomgeving. Het onderzoek dat hiervoor nodig is wordt financieel ondersteund door ASN Bank, met een deel van de provisie-inkomsten van ASN-verzekeringen. Door deze samenwerking kunnen we gezamenlijk kennisvragen beantwoorden, die anders onbeantwoord blijven.