Tijdens de prestigieuze uitreiking van de European Cleaning & Hygiene Awards 2025 in het National Museum of Scotland in Edinburgh zijn Asito, CSU en GOM uitgeroepen tot winnaar in de categorie “Sustainability – Best Practice (Service Provider)”. De drie Nederlandse schoonmaakbedrijven ontvingen deze erkenning voor hun gezamenlijke innovatieve, circulaire en duurzame initiatieven binnen de schoonmaaksector.

Met hun winnende inzending zagen de jury’s vooral het sterke gezamenlijke karakter van hun aanpak het bundelen van krachten om duurzaamheidsoplossingen niet enkel lokaal maar branchebreed te kunnen opschalen.

De European Cleaning & Hygiene Awards (ECHA) zijn het enige pan-Europese prijsinitiatief voor de professionele schoonmaak- en hygiënesector.

In 2025 waren er 11 categorieën waarin onderscheid werd gemaakt; Asito, CSU en GOM waren finalist in de categorie Sustainability – Best Practice (Service Provider).

In augustus 2025 tekenden Asito, CSU en GOM een intentieverklaring om structureel samen te werken op het vlak van duurzaamheid en circulariteit. Een concreet project binnen hun samenwerking is de overstap naar de Gloovy Eco Gloves — circulaire wegwerphandschoenen — waarmee zij volgens eigen schatting een CO₂-reductie van ongeveer 1.600 ton per jaar kunnen realiseren. (Let op: cijfers kunnen exact worden bevestigd door betrokken partijen)

Samenwerking Asito | CSU | GOM

Asito, CSU en GOM zijn belangrijke spelers in de Nederlandse schoonmaakbranche. Ondanks dat zij op veel markten concurreren, hebben zij zich verenigd in een gezamenlijke ambitie: duurzaamheid en circulair denken vergroten binnen de sector, door samenwerking boven concurrentie te stellen.

Hun samenwerking rust op drie kernpijlers:

Gemeenschappelijke innovatie

Door samen te investeren in duurzame experimenten (zoals circulaire wegwerphandschoenen) verkleinen ze de kostenbarrière en vergroten ze de kans op schaalbare impact. Kennisdeling & opschaling

Door open kennisuitwisseling tussen de organisaties kunnen succesvolle oplossingen sneller in de hele branche worden uitgerold. Systeembenadering van duurzaamheid

De samenwerking richt zich niet alleen op losstaande projecten, maar op structurele verbetering: hergebruik van materialen bij contractwisselingen, standaardisatie van retourstromen en ketenoptimalisatie.

Met deze aanpak willen Asito, CSU en GOM niet alleen hun eigen milieuvoetafdruk reduceren, maar ook een nieuwe standaard vestigen binnen de schoonmaaksector.