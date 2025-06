Internetbestellingen van Kruidvat en Trekpleister worden dankzij nieuwe inpakmachines weer een stapje duurzamer bezorgd. De machines vouwen dozen precies op maat, waardoor online bestellingen naar verwachting gemiddeld 50 procent minder lucht bevatten. Minder lucht betekent ook minder benodigd plastic opvulmateriaal, oplopend tot wel 66 procent minder per doos. Ingebruikname van de inpakmachines valt samen met de publicatie van het duurzaamheidsverslag 2024 van AS Watson Health & Beauty Benelux, het moederbedrijf van Kruidvat en Trekpleister.

De nieuwe machines markeren een volgende stap in de duurzaamheidsambities van AS Watson Health & Beauty Benelux. Vermindering van het aantal transportbewegingen en minder verpakkingsmateriaal dragen bij aan het dalen van de CO₂-uitstoot van de voordeeldrogist. In 2030 wil het bedrijf de uitstoot in scope 1 en 2 met 50,4 procent hebben verminderd ten opzichte van basisjaar 2018. In 2024 is dit doel weer dichterbij gekomen; vergeleken met 2023 nam de uitstoot van AS Watson Health & Beauty Benelux met 5,92 procent af.

“Duurzaamheid is én blijft een belangrijk thema voor ons”, stelt Ed van de Weerd, CEO bij AS Watson Health & Beauty Benelux. “De nieuwe inpakmachines leveren significante besparing in verpakkingsmateriaal op en qua transport scheelt het op jaarbasis zo’n 2.500 vrachtwagenritten. Maar ook op maatschappelijk vlak zetten we ons in om inclusiever, duurzamer en socialer te opereren. Want je gezond, mooi en goed voelen kan alleen op een mooie, gezonde planeet.”

Gemiddeld 35 procent minder energieverbruik winkels

Een grote stap in het verduurzamen van de bedrijfsvoering is het uitrusten van meer winkels met ledverlichting. Eind 2024 waren 1.349 winkels uitgerust met deze verlichting, een stijging van ruim 25 procent ten opzichte van 2023. Het resultaat hiervan is onder andere een vermindering van het energieverbruik van gemiddeld 35 procent*. Ook het aantal werknemers met een drogisterijdiploma steeg in 2024, van 4.004 naar 4.186. Op het vlak van inclusiviteit zijn stappen gezet om mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt te integreren; zo steeg dit aantal arbeidsplaatsen 391 naar 424. Ook nam het aantal verduurzaamde verpakkingen toe met ruim 10 procent, naar 642 verpakkingen in totaal.

Maatschappelijke betrokkenheid

In 2024 heeft Kruidvat voor het eerst onderzoeksresultaten gedeeld omtrent verzorgingsarmoede. Inmiddels kampt 1 op de 5 Nederlanders hiermee en in België zelfs 1 op de 4 mensen. Zij hebben niet altijd de financiële middelen om dagelijkse verzorgingsproducten zoals tandpasta en deodorant te kopen. In samenwerking met partners Stichting Armoedefonds en de Belgische Federatie van Voedselbanken is Kruidvat ook in 2024 in actie gekomen. In totaal zijn er bijna vijftigduizend Kruidvat Health & Beauty kaarten t.w.v. €25,- gedoneerd. Een stijging van ruim 56 procent ten opzichte van 2023. Deze kaarten komen via het goede doel terecht bij financieel kwetsbare mensen. Ook Kruidvat klanten konden tijdens de Samen in Actie weken een steentje bijdragen. Uiteindelijk bleek deze actie goed voor zeven vrachtwagens vol gedoneerde verzorgingsproducten.

Koersvast

AS Watson Health & Beauty Benelux blijft zich onverminderd hard maken voor een duurzamere bedrijfsvoering. Ed van de Weerd over de ambities: “We zijn ons erg bewust van de ontwikkelingen in de wereld. Duurzaamheid, inclusie en sociaal ondernemen krijgen wereldwijd minder prioriteit, maar juist daarom is het belangrijk om koersvast te zijn én te blijven. Wij zijn er voor iedereen en gaan onverminderd door met het vergroten van het bewustzijn als het gaat om het belang van een gezonde, mooie en goede maatschappij en planeet.”

Het volledige duurzaamheidsverslag van 2024 is te vinden op deze pagina.