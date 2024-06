Arval Nederland, een leider op het gebied van mobiliteitsoplossingen, en BEAT Cycling Club, een professionele Nederlandse wielerclub met ruim 1.500 leden in Nederland, willen iedereen inspireren mee te fietsen naar de maan. Met BEAT the Traffic pakken ze het fileprobleem aan door het promoten van fietsen als duurzaam en efficiënt alternatief voor de auto. Fietsen draagt niet alleen bij aan een schoner milieu en een betere gezondheid, maar is op korte afstanden en tijdens de spits vaak sneller dan autorijden. Doel van deze challenge: samen 384.400 kilometer fietsen naar de maan.

Het afgelopen jaar heeft Nederland opnieuw een record gevestigd op het gebied van filevorming. De toename van het aantal autoritten heeft geleid tot miljoenen verloren uren in het verkeer. Of het nu gaat om woon-werkverkeer, boodschappen doen of een bezoek aan familie: de auto blijft het meest gebruikte vervoermiddel. Volgens recente cijfers van het CBS is de helft van alle ritten (meer dan 3,5 miljard) korter dan zeven en een halve kilometer.

Veel van de korte autoritten die nu worden gemaakt, kunnen gemakkelijk worden vervangen door fietstochten, wat bijdraagt aan de verbetering van de algehele gezondheid. Fietsen is niet alleen goed voor het milieu, maar ook voor de gezondheid. Uit onderzoek blijkt dat regelmatige lichaamsbeweging, zoals fietsen, bijdraagt aan een betere lichamelijke conditie. Echter, Nederland kampt met een toenemende mate van overgewicht onder de bevolking. Volgens de Gezondheidsenquête/Leefstijlmonitor 2023, uitgevoerd door het CBS en RIVM, had in 2023 ruim de helft van de volwassenen (51%) overgewicht.

Fietsen naar de maan

Met BEAT the Traffic motiveren Arval Nederland en BEAT Cycling Club mensen om de auto te laten staan vooral voor korte afstanden. Het initiatief omvat de lancering van het platform BEATtheTraffic.nl, dat gebruikers inspireert om vaker de fiets te pakken. Het ambitieuze doel is om het komende half jaar net zoveel fiets-in-plaats-van-auto-kilometers af te leggen als de afstand van de aarde naar de maan. Door deel te nemen via de Toertje-app kan iedereen aan de kopgroep deelnemen bijdragen om dit doel te behalen. Bovendien telt elke fietsrit. Een korte tocht naar de supermarkt of naar school, een lange toerrit of je dagelijkse reis naar je werk: elke kilometer telt.

Ondersteuning van BEAT en Arval

Het platform BEATtheTraffic.nl biedt uitgebreide ondersteuning, waaronder:

Praktische Tips & Tricks: Om het fietsen aantrekkelijker en gemakkelijker te maken.

Voedingsadvies: die je helpen bij een gezonde levensstijl.

Toegang tot Toertje app: voor het inzicht in jouw persoonlijke bijdrage aan deze BEAT the Traffic challenge. Registreer je fietstocht en Toertje legt vast hoeveel kilometer je rijdt en laat met statistieken zien hoeveel je bijdraagt aan de reductie van CO2.

“We zitten stil. Letterlijk. In de auto, in de file, waar we onze tijd en gezondheid verdoen. Dat moet en dat kan anders. Fietsen is zoveel duurzamer, gezonder, leuker en vaak ook sneller. Doe met ons mee: pak de fiets. Elke kilometer telt!”, zegt Thijs Zonneveld, renner van BEAT Cycling Club en één van de aanjagers van het initiatief.

Bartek Kwapisz, Marketing Director bij Arval Nederland: “We roepen niet alleen deelnemers en partners van BEAT Cycling Club op om de kopgroep te vormen die zakelijk fietsen bevordert, maar ook werknemers van lokale BNP Paribas-entiteiten, klanten en leveranciers van Arval in Nederland. We nodigen een zeer breed publiek uit om fietsen te promoten als alternatief voor autorijden. Gezondheid en mobiliteit komen samen in BEAT the Traffic. We zetten ons gezamenlijk in voor het welzijn van onze collega’s, partners en klanten, op een vermakelijke en educatieve manier. Deze challenge weerspiegelt onze toewijding aan duurzame mobiliteit en stimuleert positieve verandering voor onze gemeenschappen en het milieu.”