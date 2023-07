32% van Nederlandse bedrijven gebruikt al of overweegt elektrische bedrijfswagens

Bijna de helft van bedrijfswagens in 2026 geëlektrificeerd

Eén op de drie (32%) Nederlandse bedrijven zegt binnen nu en drie jaar hun vloot te verduurzamen door elektrische bestelwagens of Light Commercial Vehicle (LCV’s) toe te voegen aan hun vloot. Dit blijkt uit de Arval Mobility Observatory Mobility & Fleet Barometer 2023, een jaarlijks onderzoek dat in samenwerking met Ipsos wordt uitgevoerd onder 8.622 bedrijven in 30 landen, waarvan 307 organisaties in Nederland. De barometer schept een duidelijk beeld van de trends binnen de Nederlandse mobiliteitssector en daarbuiten.

De opkomende elektrificatie van bestelwagens is een van de opmerkelijkste veranderingen van het Nederlandse zakelijke wagenpark. Momenteel rijden er bijna 1 miljoen bestelwagens op de Nederlandse wegen. Traditioneel rijden veel bestelwagens vanwege hun betrouwbaarheid en vermogen om zware last te vervoeren, op diesel. Vandaar dat veel onderhoudsbedrijven, bouwbedrijven en installatiebedrijven gebruik maken van dit soort bestelwagens. Arval Mobility Observatory toont met het onderzoek aan dat elektrificatie ook in dit segment in een versnelling raakt. Binnen drie jaar verwachten Nederlandse bedrijven dat bijna de helft (48%) van hun LCV-wagenpark geëlektrificeerd is, waarvan 25% volledig elektrisch.

Obstakels

De adoptie van elektrische bestelauto’s in Nederland ligt tot nu toe hoger dan in de rest van Europa, maar blijft achter in vergelijking met elektrische personenauto’s. In Nederland maken volledig elektrische personenauto’s bij 41% van de bedrijven deel uit van het wagenpark. Bij bestelauto’s is dit nog maar 21%. Van de bedrijven die niet overwegen om elektrische voertuigen te implementeren in hun wagenpark (bedrijfswagens en personenauto’s), geeft een kwart (26%) aan dat de aanschafprijs in vergelijking met voertuigen met conventionele aandrijflijnen te hoog is. Nog eens een op de vier bedrijven (25%) geeft aan dat het aantal openbare oplaadpunten onvoldoende is om over te stappen op volledig elektrische mobiliteit. Respectievelijk 19% en 21% geeft aan geen mogelijkheden te hebben om op kantoor of thuis te laden.

“De genoemde obstakels hoeven geen bezwaar te zijn”, zegt Arjos Bot, Head of Consulting & Arval Mobility Observatory bij Arval BNP Paribas Nederland. “Voor de meeste bedrijven en hun wensen ten aanzien van trekgewicht, actieradius en laadgewicht, is er een geëlektrificeerd alternatief. Bestelwagens rijden gemiddeld slechts 60* km per dag, waardoor de meeste elektrische bestelwagens niet elke dag opgeladen hoeven te worden. Nederland heeft daarbij een behoorlijk fijnmazig laadnetwerk, zowel publiek als op bedrijfsterreinen, zodat men niet bang hoeft te zijn stil komen te staan langs de snelweg. Het vervallen van de accijnsverlaging voor brandstoffen per 1 juli 2023 en de aankondiging dat Nederlandse gemeenten vanaf 1 januari 2025 zero-emissiezones voor bestelauto’s mogen invoeren, zullen ertoe leiden dat ondernemers de inzet van volledig elektrische bestelbussen moeten heroverwegen.”

Andrea Falcone, General Manager van Arval BNP Paribas Nederland: “Ondernemers zoeken bedrijfszekerheid en twijfelen in veel gevallen of elektrische bestelwagens voldoen aan hun eisen. Aangescherpte wetgeving spoort ondernemers aan om versneld te kijken naar elektrificatie van het wagenpark. Arval BNP Paribas kan hierbij helpen. Wij streven niet alleen naar duurzamere mobiliteit, we vinden ook dat dit voor iedereen toegankelijk moet blijven – ook voor kleine ondernemers. We werken continu aan nieuwe diensten om vervoer voor iedereen betaalbaar te houden, met lease of deelmobiliteit. Zo kunnen we blijven werken aan de verlaging van de CO2-uitstoot zonder dat de kleine ondernemer kapitalen in mobiliteit hoeft te investeren.”

Methodologie 2022/2023

Voor dit onafhankelijke onderzoek werden tussen 18 augustus 2022 en 11 november 2022 voor 25 landen en tussen 9 januari 2023 en 30 maart 2023 voor Noord-Amerika, Nieuw-Zeeland, Australië en Mexico interviews afgenomen bij besluitvormers van 8.622 bedrijven uit 30 landen door een onafhankelijk onderzoeksbureau, Ipsos. De deelnemers uit de 25 landen kwamen uit Oostenrijk, Duitsland, België, Spanje, Frankrijk, Griekenland, Italië, Luxemburg, Nederland, Polen, Portugal, VK, Tsjechië, Slowakije, Roemenië, Zwitserland, Finland, Denemarken, Noorwegen, Zweden, Turkije, Marokko, Chili, Peru en Brazilië. De onderzochte bedrijven gebruiken minimaal één voertuig.

De verdeling van de geïnterviewden was als volgt:

33% waren bedrijven met minder dan 10 werknemers

21% waren bedrijven met 10 tot 99 werknemers

27% waren bedrijven met 100 tot 249/499/999* werknemers (*afhankelijk van de markt)

20% waren bedrijven met 250/500/1000* werknemers of meer (*afhankelijk van de markt)

