Op 23 juni 2024 organiseren de gemeenten Arnhem, Rheden en Rozendaal samen met Courage Events en de KNWU met ondersteuning van Natuurmonumenten het groenste NK Wielrennen ooit. Deze samenwerking markeert een nieuw hoofdstuk in de organisatie van duurzame (top)sportevenementen, waarbij zorgvuldige maatregelen worden genomen om de natuurlijke schoonheid van de regio te behouden en te respecteren.

“We mogen de balans tussen buitensporten en natuur niet uit het oog verliezen, daarom zijn wij er trots op dat we samen met onze partners en onze gemeentes het groenste NK Wielrennen naar onze regio kunnen brengen”. Zegt Bob Roelofs, wethouder Sport van Arnhem. “Sport en welzijn gaan hand in hand, en daarbij kan een gezonde natuur uiteraard niet ontbreken.”

Groenste NK wielrennen ooit

Maurice Leeser, directeur-bestuurder van de KNWU: “Dit NK Wielrennen moet de toon zetten voor duurzame wielerevenementen in de toekomst. Het parcours staat garant voor een mooie titelstrijd en stelt ons in de gelegenheid om gezamenlijk aandacht te vragen voor de kwetsbaarheid van de natuur. Na zorgvuldige gesprekken trekken gemeenten, KNWU en Natuurmonumenten gezamenlijk op in de aanpak van de maatschappelijke opgaven op het gebied van (top)sport en bewegen, het behoud van biodiversiteit in de regio en het goedhouden van de natuur. We doen er samen alles aan om rekening te houden met de belangen van de natuur en haar belangenorganisaties. Want (top)sportevenementen in de natuur zijn essentieel voor een gezond lichaam en een gezonde geest in de gezonde natuur, zo stimuleren we mensen meer gebruik te maken van de fiets. We gaan hier een prachtig evenement met veel waardevolle side-events van maken dat hopelijk als blauwdruk dient voor andere sportevenementen in de natuur”.

Parcours

Het parcours loopt van de stadskern van Arnhem naar en over de heuvels van de Posbank in Rheden. Het parcours over de Posbank is een omloop van 17 kilometer die gaat door de kern van Velp, over de Arnhemsestraatweg naar Rheden, over de Posbank en door de kern van Rozendaal terug naar Velp. De finish is in de gemeente Arnhem. Een deel van natuur van dit parcours is kwetsbaar en staat er slecht voor, daarom is er veel aandacht besteed aan het minimaliseren van de impact op de natuur. Met dit parcours is de organisatie ervan overtuigd dat er een mooie titelstrijd gecreëerd wordt terwijl er tegelijkertijd aandacht wordt besteed aan de bescherming van de natuur.

Maatregelen

Om het groenste NK Wielrennen ooit te organiseren nemen KNWU en Courage Events een aantal maatregelen. Zo vliegt er geen helikopter over de Posbank en rijden er zoveel mogelijk elektrische auto’s over de Posbank. De route door Nationaal Park Veluwezoom en de Posbank is niet toegankelijk voor bezoekers. Vanzelfsprekend zijn wielerfans van harte welkom om op andere plekken te genieten van het NK. Zo organiseren de gemeenten Arnhem, Rozendaal en Rheden samen met partners een aantal side-events om bewegen en meer gebruik van de fiets te stimuleren en om de druk op de natuur te ontlasten.