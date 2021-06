ARN: Nederlandse automobilist hecht waarde aan gerecyclede materialen bij aanschaf auto

Uit onderzoek dat is uitgevoerd naar aanleiding van de campagne “samen maken we er iets moois van” blijkt dat consumenten waarde hechten aan gerecyclede materialen in hun auto. Met dit gegeven kunnen autofabrikanten worden aangemoedigd om waar mogelijk gebruik te maken van recyclebare materialen in nieuwe auto’s. Autobedrijven en schadeherstellers worden aangespoord om auto-onderdelen te hergebruiken in samenwerking met autodemontagebedrijven.

De onderzoeksresultaten zijn gedeeld met RAI Vereniging, BOVAG, FOCWA, Stiba en RDW als mede afzenders van de campagne ‘Samen maken we er iets moois van’ . In de online survey stonden drie thema’s centraal die de automotive sector momenteel bezighouden:

1. Hergebruik auto-onderdelen

2. Recyclebare materialen in nieuwe auto’s

3. Autobezit

Volgens ARN, ook bekend als Auto Recycling Nederland, tonen de uitkomsten aan dat consumenten veel belang hechten aan het onderwerp duurzaamheid. “Duurzaamheid is een duidelijk motief bij de aanschaf van een nieuwe auto: 8 op de 10 consumenten vindt het belangrijk dat de auto van gerecyclede grondstoffen is gemaakt. De meerderheid van de respondenten geeft aan dat ze hergebruik van materiaal belangrijk vinden. Duurzaamheid heeft ook de aandacht bij het onderhoud van de auto, bijvoorbeeld als het gaat om hergebruik van onderdelen bij reparaties. Maar liefst 90 procent geeft aan vertrouwen te hebben in gebruikte auto-onderdelen”, zegt Ingrid Niessing – Algemeen Directeur ARN.