ARMEDANGELS presenteert circulaire T-shirt

De toekomst van onze planeet wordt opgeofferd om met de laatste trends mee te kunnen gaan: overproducties in een rap tempo, een vicieuze cirkel die zorgt voor een constante groei van de afvalberg. Het Duitse modelabel ARMEDANGELS breekt deze schadelijke vicieuze cirkel. Ze starten met een simpel T-shirt met een radicale oplossing: circulariteit. In januari 2021 lanceert ARMEDANGELS hun circulaire T-shirt, gemaakt van afval. Datzelfde moment begint het merk in Duitsland met een ‘terugneemsysteem’ waarbij klanten hun oude T-shirts terug kunnen sturen. Het materiaal hiervan wordt meegenomen in de productie van nieuwe T-shirts. Voor het label wat 13 jaar geleden is opgericht vanuit een duurzame motivatie is dit wat hen betreft nog maar het begin van veel grotere plannen om de modeketen voor eens en voor altijd radicaal anders in te richten.

Einde van het lineaire systeem

In de afgelopen vijf jaar is de grootte van de mode-industrie verdubbeld. Vandaag de dag wordt er wereldwijd 76.4 miljoen ton aan kleding geproduceerd en gemiddeld worden items maar half zo lang gedragen als voorheen. De missie van ARMEDANGELS om deze vicieuze cirkel te ontbreken is als volgt: het stoppen van het lineaire productie systeem van ‘maken – gebruiken – weggooien’ en een nieuwe weg te volgen naar een circulaire economie. Het merk is zich er van bewust dat hoe ecologisch en eerlijk ze ook produceren, ze altijd gebruik zullen maken van grondstoffen.

‘We have to radically rethink fashion. If we do not, we will die perfectly styled. What if waste was not only the problem, but also the solution?’ – Martin Höfeler, CEO ARMEDANGELS

ARMEDANGELS’ missie: circulariteit

Dertien jaar geleden begon ARMEDANGELS met het veranderen van de mode-industrie. Het merk begon met een simpel T-shirt dat eerlijk en duurzaam was geproduceerd. Vandaag de dag is het merk één van de meest duurzame modemerken. ARMEDANGELS realiseert zich dat dit niet zonder consequenties is, duurzaam produceren is niet genoeg. Ook duurzame mode veroorzaakt afval, want ook deze producten eindigen na gebruik op de afvalberg. Het merk heeft besloten wederom een pionier te zijn in de mode-industrie en zal vanaf nu alles doen aan een duurzame en circulaire productie.

Circulaire mode is meer dan alleen recyclen

Circulariteit is een onderwerp dat steeds vaker besproken wordt en waar veel potentie in zit voor de maatschappij. ARMEDANGELS neemt het idee van een circulaire productie erg serieus, het gaat niet alleen om het recyclen van producten maar ook over het vergroten van de levenscyclus van een product, een reparatie service en het her-verkopen van producten. Zodra het product echt aan het eind is van gebruik, wordt het materiaal gerecycled in nieuwe producten. Het uiteindelijke doel van ARMEDANGELS is om alleen maar circulaire producten aan te bieden om de cirkel te sluiten. Van vezel tot vezel, van T-shirt tot T-shirt.

De ontwikkelingen binnen ARMEDANGELS:

Dit jaar is ARMEDANGELS begonnen met het produceren van hun eerste circulaire product in Portugal – the Circular Tee.

Alle materialen die ARMEDANGELS gebruikt zijn 100% recyclebaar.

Vanaf 2021 zal ARMEDANGELS meer circulaire producten lanceren van gerecycled materiaal.

In november lanceert ARMEDANGELS onder andere het innovatieve take-back-system, in eerste instantie alleen in Duitsland, om het systeem te testen waterdicht te maken. Oude T-shirts worden teruggenomen om nieuwe draad van te maken. Ook kunnen klanten the Circular Tee dan pre-orderen.

Op de website staat tegenwoordig meer informatie over de reparatie service en reparatie tips, klik HIER.

Op de website kan ook meer informatie gevonden worden over hoe het product het best kan worden verzorgd, klik HIER.

ARMEDANGELS streeft er naar om in 2025 geen overproductie meer te maken, dit betekent dat er geen deadstock meer is en geen ongebruikte materialen.

A closed loop

De conventionele textielindustrie is een van de grootste vervuilers. Elk jaar wordt er in de VS en Europa alleen 14 miljoen ton aan textiel afval gedumpt of vernietigd. De groei van deze afvalberg wordt steeds groter. Tussen 2010 en 2015 is deze afvalberg en de textielindustrie zelf verdubbel met meer dan 100 miljard stuks per jaar verkocht. Tegelijkertijd wordt er minder kleding daadwerkelijk gebruikt; in Duitsland alleen wordt slechts 64% wat iemand in de kast heeft hangen gebruikt. Daarnaast wordt 50% van de kleding na 1 jaar weggegooid. Consumenten kopen meer, goedkoper, slechtere kwaliteit en gebruiken de kleding korten. Daarnaast wordt slecht 1% van de materialen gerecycled voor kleding.