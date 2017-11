Arla Foods wil voedselverspilling terugdringen

Arla Foods en de Europese Federatie van Voedselbanken (FEBA) hebben een overeenkomst getekend om overtollige producten te doneren via de partners van het FEBA-netwerk in Europa.

De overeenkomst formaliseert en bouwt voort op de reeds bestaande partnerschappen tussen Arla Foods en lokale voedselbanken, zoals Fareshare in het Verenigd Koninkrijk, Fødevarebanken in Denemarken en de Nederlandse Voedselbank.

De samenwerking met de FEBA, een non-profit organisatie die 326 voedselbanken in 23 landen in heel Europa samenbrengt, stelt Arla Foods beter in staat om overtollige producten te kunnen aanbieden aan diegenen die dit nodig hebben. De stap gaat Arla Foods ook helpen om haar doel te bereiken om voedselverspilling in 2020 met de helft te verminderen.

‘’Het is belangrijk dat Arla Foods helpt bij het terugdringen van voedselverspilling. Het nieuwe partnerschap versterkt ons vermogen om te profiteren van het grote netwerk van voedselbanken in heel Europa wanneer er volumes moeten worden gedistribueerd die te groot zijn om door lokale voedselbanken te worden afgehandeld”, zegt Kristian Østerling Eriknauer, vicepresident CSR bij Arla Foods.

“Ik verwelkom het partnerschap dat FEBA op Europees niveau met Arla Foods is aangegaan voor de herdistributie van overschotten over de meest kwetsbare bevolkingsgroepen. Het markeert een nieuwe stap in Arla’s betrokkenheid om bij te dragen aan de vermindering van honger en ondervoeding in Europa, aangezien het een hefboom vormt voor de gevestigde samenwerkingsverbanden die al bestaan met onze leden in Denemarken, Nederland en het Verenigd Koninkrijk. Wij kijken uit naar een mooie samenwerking met Arla Foods”, zegt Patrick Alix, Secretaris-generaal bij de FEBA.

Arla Foods heeft al verschillende initiatieven genomen om de hoeveelheid voedselverspilling terug te dringen. Zo is in 2014 een pak met vouwlijnen geïntroduceerd, waarmee het eenvoudiger is om het pak op te vouwen en uit te knijpen en zijn er portieverpakkingen geïntroduceerd voor de kleinere huishoudens, waardoor de kans op verspilling afneemt. Verder bracht de organisatie in 2015 Melkunie Versfilter™ op de markt. Dankzij een innovatief verwerkingsproces met Versfilter™ kan melk uit een geopend pak langer worden gebruikt, waardoor verspilling wordt tegengegaan.

“Wij werken al vele jaren samen met Vereniging van Nederlandse Voedselbanken. Elke week gaat er een vracht met dagverse zuivelproducten van onze fabriek in Nijkerk naar het distributiecentrum in Arnhem om vanuit daar te worden gedistribueerd aan gebruikers van de Voedselbank. Maar met name bij langhoudbare producten ontstaan regelmatig grote overschotten, waarmee we niet terecht kunnen bij de lokale voedselbanken. De samenwerking met FEBA gaat ervoor zorgen dat dit soort overschotten in de toekomst op de juiste plaatsen terecht gaan komen”, aldus Dennis Iseger, CSR manager bij Arla Foods.