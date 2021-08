ArcelorMittal Gent zet volgende stap naar de productie van staal met nul CO2-emissies

ArcelorMittal Gent heeft een belangrijke stap gezet in zijn decarbonisatietraject met de keuze voor hoogwaardige biokool als grondstof voor zijn staalproductieproces. Voor de productie van staal werd tot nog toe fossiele steenkool ingezet, onder meer om ijzer uit ijzererts te halen.

ArcelorMittal Gent start een pilootproject op om biokool te gaan gebruiken als hoogwaardige gedeeltelijke vervanging van fossiele steenkool. De biokolen worden op een verantwoorde manier verkregen bij het Nederlandse bedrijf Perpetual Next, dat de biokolen produceert met behulp van zijn gepatenteerde torrefactietechnologie op hoge temperatuur. De samenwerking met ArcelorMittal in Gent start met een eerste levering van 30.000 ton biokool voor de hoogoven in Gent, opschaalbaar naar 350.000 ton biokool op jaarbasis.

Noodzaak voor verandering



De wereldwijde staalproductie in 2020 bedroeg 1,86 miljard ton ruwstaal, waarvan 70% werd geproduceerd in hoogovens die fossiele steenkool gebruiken. Verwacht wordt dat de vraag naar staal tegen 2050 zal zijn verdubbeld ten opzichte van het huidige niveau, wat bij een ongewijzigd beleid tot een verdubbeling van de CO 2 -uitstoot zou kunnen leiden. Dat onderstreept de noodzaak tot verandering: in vergelijking met het gebruik van fossiele steenkool wordt er per ton biokool 2,5 ton CO 2 bespaard.

Torrefactie



De torrefactietechnologie van Perpetual Next zet biomassa die afkomstig is uit door de Forest Steward Council (FSC) gecertificeerde bossen om in biokool met dezelfde eigenschappen als fossiele steenkool. Bij deze technologie worden de grondstoffen via een thermisch raffinageproces omgezet in biokolen. Hierdoor ontstaat een relatief betaalbare hernieuwbare grondstof met een hoge energiedichtheid. De gepatenteerde technologie is eigendom van Perpetual Next, dat hoogwaardige kool uit zijn eigen productiefaciliteiten levert, evenals de technologie, met inbegrip van de torrefactiereactoren.

Manfred Van Vlierberghe (CEO ArcelorMittal Belgium): “ArcelorMittal Belgium heeft de ambitie om zijn staalproductie sneller en verder te decarboniseren dan het Akkoord van Parijs voorschrijft. We willen niet alleen onze CO 2 -voetafdruk verkleinen, maar ook onze afvalvoetafdruk – ons staalbedrijf heeft een roadmap naar nul koolstofemissies en nul afval. We zullen dit stap voor stap doen, op een verantwoorde manier, en de aankondiging van vandaag is zo’n stap – fossiele steenkool gedeeltelijk vervangen door biokool. De torrefactietechnologie van Perpetual Next past perfect in ons XCarb®-programma dat alle producten en staalproductieactiviteiten van ArcelorMittal met verminderde, lage en nul koolstofemissies, alsook bredere initiatieven en groene innovatieprojecten, samenbrengt in één enkele inspanning die gericht is op het realiseren van aantoonbare vooruitgang in de richting van staal met netto nul CO 2 -uitstoot.”