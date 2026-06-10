De Nederlandse onderneming Arcadis, een wereldwijd leider in datagedreven, duurzame ontwerp-, engineering- en adviesoplossingen voor natuurlijke en gebouwde activa, en Jupiter Intelligence, de wereldwijde standaard voor analyses van extreme weersrisico’s en -aanpassing, hebben vandaag het PRICE Adaptation Framework gelanceerd. Dit is een methodologie van besluitvormingsniveau die organisaties helpt klimaatadaptatieopties te vergelijken, het rendement op investeringen te kwantificeren en prioriteiten te stellen bij uitgaven voor veerkracht.

De lancering vindt plaats nu organisaties in Europa en de VS te maken hebben met stijgende klimaatgerelateerde verliezen, toenemende druk van verzekeraars en een groeiende aandacht voor de veerkracht van infrastructuur en activa. Volgens het Adaptation Gap Report 2025 van het VN-milieuprogramma zullen de financieringsbehoeften voor aanpassing in ontwikkelingslanden naar verwachting $ 310-365 miljard per jaar bedragen in 2035 – 12 tot 14 keer de huidige stromen. Toch is de economische argumentatie duidelijk: elke dollar die wordt geïnvesteerd in kustbescherming voorkomt naar schatting $ 14 aan schade.

Het PRICE-raamwerk, ontwikkeld in het kader van de samenwerking tussen Arcadis en Jupiter Intelligence die in 2025 werd aangekondigd, combineert klimaatrisicomodellering, technische inzichten en economische analyses om organisaties te helpen beoordelen waar investeringen in aanpassing aan klimaatverandering de grootste waarde op lange termijn opleveren, en zo betere financieringsbeslissingen mogelijk te maken.

De methodologie is een besluitvormingsaanpak in vijf stappen, ontworpen om organisaties te helpen:

P – Pinpoint loss drivers: Identify the primary drivers of climate-related financial loss R – Rank adaptation options: Compare adaptation interventions side-by-side I – Investment case: Quantify avoided losses and ROI C – Capital strategy: Connect resilience decisions to funding and capital strategies E – Execute and evidence: Translate adaptation planning into measurable delivery outcomes

Roni Deitz, Global Director, Climate Adaptation bij Arcadis, zei: “Veerkracht concurreert steeds meer met expansie en modernisering om kapitaal. Organisaties hebben een praktische manier nodig om opties te vergelijken, investeringen te prioriteren en te bepalen waar veerkracht waarde op lange termijn creëert. Ze hebben een duidelijk beeld nodig van niet alleen klimaatrisico, maar ook van het rendement op veerkracht – waar adaptatie de grootste waarde creëert, waar investeringen gefaseerd moeten worden en waar alternatieve strategieën een beter resultaat op lange termijn kunnen opleveren.”

De PRICE-methodologie wordt in verschillende fasen ondersteund door beslissingsintelligentie via Arcadis’ Climate Risk Nexus en Enterprise Decision Analytics (EDA), evenals de Adaptation Hub-functionaliteiten van Jupiter Intelligence. Hierdoor kunnen organisaties adaptatiescenario’s modelleren, vergelijken en prioriteren voor infrastructuursystemen, portfolio’s en gemeenschappen.

Arcadis en Jupiter Intelligence hebben de methodologie al getest in praktijksituaties.

In Houston, Texas, analyseerden de teams 100 eengezinswoningen in de overstromingsgevoelige wijk Meyerland om het potentiële rendement op investering (ROI) van droge overstromingsbestendige maatregelen te beoordelen. De analyse toonde een positief ROI-resultaat voor 52% van de onderzochte locaties.

In Slovenië werd de methodologie gebruikt om opties voor overstromingsbeperking te evalueren voor een industriële faciliteit die eerder tot wel 60 miljoen dollar aan overstromingsschade had geleden door één enkele gebeurtenis. Een gemodelleerde overstromingsmuur liet een verwachte ROI van 245% zien.

Deze testcases tonen aan hoe de methodologie een bredere verschuiving ondersteunt van klimaatrisico-identificatie naar op bewijs gebaseerde investeringen in en implementatie van veerkracht.

Josh Hacker, Chief Scientist bij Jupiter Intelligence, zei: “De wetenschap achter klimaatrisico’s is volwassen geworden. De grotere uitdaging is nu om die wetenschap te vertalen naar beslissingen over klimaatbestendigheid waarop financiële teams, raden van bestuur en kapitaalbeheerders met vertrouwen kunnen handelen. Klanten vragen zich af welke interventies meetbare waarde opleveren, waar investeringen gefaseerd moeten worden en hoe ze uitgaven voor klimaatadaptatie kunnen verdedigen tegen concurrerende kapitaalbestedingen. PRICE is ontwikkeld om die vragen te beantwoorden met bewijsmateriaal van beslissingskwaliteit.”

De PRICE-methodologie is toepasbaar voor een breed scala aan klanten, waaronder vastgoedeigenaren, gemeenten en openbaarvervoerbedrijven. Arcadis ziet al sterke resultaten met deze aanpak bij projecten met de State University of New York, regionale openbaarvervoerbedrijven in het noordoosten van de VS en grote vastgoedeigenaren die op zoek zijn naar praktische kaders om van klimaatrisicobewustzijn over te stappen naar prioritaire, uitvoerbare investeringsbeslissingen.