Organisaties die hun afval goed willen scheiden missen het vaak: inzicht in wat er werkelijk in de afvalbak belandt. PreZero Nederland presenteert daarom Afval Intelligence. Dit slimme camerasysteem transformeert bestaande afvalbakken tot databronnen die continu inzicht geven in de kwaliteit van afvalstromen. Met behulp van AI-technologie helpt PreZero organisaties om afvalscheiding aan de bron te verbeteren, de hoeveelheid restafval te minimaliseren en concrete stappen te zetten richting Zero Waste.

Het goed scheiden van afval is in de praktijk vaak lastiger dan het lijkt. Tot nu toe waren organisaties voor inzicht in hun afvalstromen afhankelijk van handmatige sorteeranalyses. Waar handmatige analyses een diepgaande momentopname bieden, functioneert PreZero Afval Intelligence als een doorlopende film door elke inworp 24/7 te registreren.

Van afvalbak naar databron

Afval Intelligence is een plug-and-play-systeem dat eenvoudig op bestaande afvalbakken of bronscheidingsunits kan worden gemonteerd. De technologie, ontwikkeld door PLAEX Technologies in samenwerking met PreZero, voert realtime AI-analyses uit en maakt direct zichtbaar waar afvalscheiding goed gaat, waar het beter kan en welke specifieke afvalstromen extra aandacht nodig hebben. Hierdoor krijgen organisaties direct inzicht in vervuilingspercentages van verschillende afvalstromen, specifiek weggooigedrag en piekmomenten in het gebruik van afvalvoorzieningen.

“Bij PreZero geloven we in een samenleving zonder afval: Zero Waste. Goede afvalscheiding is daarvoor het startpunt, maar blijkt in de praktijk toch best lastig”, zegt Herman Schim van der Loeff, Customer Product Manager bij PreZero. “Dankzij realtime data kunnen bedrijven nu gericht bijsturen. Denk aan specifieke communicatie op de werkvloer of slimme aanpassingen in de afvalvoorzieningen zelf. De resultaten van die acties of duurzaamheidscampagnes zijn bovendien direct zichtbaar, wat motiveert om te blijven verbeteren.”

Minder restafval, lagere kosten

Door de zuiverheid van ingezamelde stromen, zoals pmd (plastic verpakkingen, metaal en drankenkartons), papier en karton en gfe (groente, fruit en etensresten), te verhogen, kan afval hoogwaardiger worden gerecycled tot nieuwe grondstoffen. Naast de milieuwinst en hogere recyclingpercentages levert Afval Intelligence ook economisch voordeel op. Door restafval, de duurste afvalstroom, te verminderen, kunnen de verwerkingskosten structureel lager uitvallen. Bovendien biedt de data een middel om grip te houden op toekomstige kostenstijgingen, zoals CO2-heffingen.

Volledige ontzorging

PreZero en partner PLAEX Technologies ontzorgen organisaties volledig bij de inzet van Afval Intelligence, van installatie en onderhoud tot de hosting van het rapportageplatform. Zo kunnen facility managers en duurzaamheidsmanagers zich concentreren op het realiseren van hun circulaire ambities en gerichte stappen zetten op weg naar Zero Waste.