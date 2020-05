Arcadis en Data for Good slaan handen ineen om duurzaamheidsdata van steden en dorpen bereikbaar en begrijpbaar te maken voor iedereen

Data for Good – het social media platform met free data exchange, is joining forces met Arcadis wereldwijd. Arcadis meet jaarlijks steden op de topics People, Planet, Profit en presenteert dit overzicht in de ‘Arcadis Sustainable City Index’. Data for Good visualiseert de Sustainable City Index interactief op de Data for Good map om het gebruik van de index te stimuleren en accelereren.

Data for Good heeft de strategie om in de toekomst alle steden en dorpen wereldwijd te kunnen meten op basis van openbare geverifieerde data afkomstig van verschillende data bronnen. Data kan uit openbare geverifieerde bronnen worden geput zoals de Arcadis Sustainable City Index, maar ook kunnen bedrijven en burgers via het social media platform rapporteren over het geografische gebieden waar zij leven of gevestigd zijn.

“Data is a precious thing and will last longer than the systems themselves! Daarom is Data for Good een multigenerational data exchange waar mensen hun stem en kennis voor goede doeleinden kunnen inzetten. Ook kunnen investeerders en overheden Data for Good als kompas gebruiken om hun assets te meten van generatie op generatie op economische en ecologische stabiliteit, dit vergemakkelijkt investeringsbeslissingen.” Kelly Ruigrok, Founder van Data for Good en het Nationaal Duurzaamheid Instituut.

Arcadis is het toonaangevende wereldwijde ontwerp- en adviesbureau voor natuurlijke en gebouwde activa. We zijn meer dan 28.000 mensen, in meer dan 70 landen, die zich inzetten voor het verbeteren van de kwaliteit van leven. Dit doen we door innovatieve oplossingen te ontwikkelen om leefbare steden te creëren, een mensgerichte toekomst van mobiliteit tot stand te brengen en industrieën te transformeren.