APM Terminals (APMT) Maasvlakte II, Cordeel Nederland en AECOM hebben een samenwerkingsovereenkomst getekend voor de uitbreiding van een van Europa’s meest geavanceerde containerterminals. De ondertekening markeert de start van een integraal bouwproject gericht op capaciteitsverhoging, operationele verbetering en de ontwikkeling van een emissievrije terminal. Het eerste deel van de uitbreiding wordt naar verwachting begin maart 2026 opgeleverd.

De partners hebben een Design & Build-contract getekend, ondertekend door Harold Kunst, CEO van APMT Maasvlakte II.

Op grond van de overeenkomst zal Cordeel Nederland het technisch ontwerp maken en de diverse faciliteiten bouwen, terwijl AECOM het projectmanagement en de expertise op het gebied van duurzame infrastructuur levert.

Het ontwerp is ontwikkeld in samenwerking met de terminalpartijen, opgesteld door Haskoning en ondersteund door Arcadis tijdens het vergunningstraject.

Deze multidisciplinaire aanpak is bedoeld om een ​​uitbreiding te creëren die aansluit bij de operationele en strategische doelstellingen van de terminal.

Het project is ontworpen ter ondersteuning van APMT’s plan voor volledig emissievrije bedrijfsvoering door nieuwe faciliteiten te elektrificeren, interne transportafstanden te verkorten, duurzame materialen en energiezuinige bouwmethoden te gebruiken en ruimte te creëren voor innovatieve onderhoudsprocessen die de levensduur van apparatuur verlengen.

De uitbreiding maakt deel uit van de langetermijnstrategie van de terminal om haar rol als duurzaam en efficiënt logistiek knooppunt in Europa te versterken.

Investeringen in moderne infrastructuur en samenwerking met gespecialiseerde partners moeten de terminal positioneren voor toekomstige groei, technologische ontwikkeling en veranderende klantbehoeften.

Harold Kunst, CEO APM Terminals Maasvlakte II: “Deze samenwerking is een belangrijke mijlpaal in onze ambitie om de meest geavanceerde en emissievrije terminal van Europa te realiseren. Samen met Cordeel en AECOM bouwen we infrastructuur die onze bedrijfsvoering versterkt en onze duurzaamheidsdoelstellingen ondersteunt.”

Erik de Bruyn, CEO Cordeel Nederland, zei: “We zijn trots op het vertrouwen dat APMT in ons stelt. Dit project laat zien hoe bouw, techniek en duurzaamheid hand in hand gaan in de Rotterdamse haven. Samen leveren we een terminal op die klaar is voor de toekomst.”

Pepijn Vermolen, Business Line Manager PPC AECOM, zei: “Onze betrokkenheid bij MVII sluit perfect aan bij onze missie om infrastructuur wereldwijd te verduurzamen. Samen met APMT en Cordeel leveren we een terminal op die niet alleen functioneel is, maar ook toekomstbestendig en duurzaam.”