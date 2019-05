APG gaat vrouwelijke medewerkers gelijk belonen

Gelijk werk wordt voortaan gelijk beloond bij APG. Ruim 125 vrouwelijke medewerkers van de pensioenuitvoerder hebben vandaag een brief ontvangen waarin staat dat hun salaris per 1 juni wordt verhoogd. Hun beloning wordt op hetzelfde niveau gebracht van mannelijke collega’s met vergelijkbare functies, ervaring en dienstjaren. Tegelijk neemt APG maatregelen om dit thema duurzaam op te lossen.

Bij APG werken ongeveer 3000 medewerkers, waarvan 960 vrouwen. Uit onderzoek, uitgevoerd bij APG in Nederland, blijkt dat vrouwen bij APG in Nederland gemiddeld 2,2% minder salaris ontvangen. Ruim 125 vrouwelijke medewerkers krijgen per 1 juni een salarisverhoging. Dat is 13% van het totale aantal vrouwelijke medewerkers. Bij de overige 87% van bij APG werkzame vrouwen is er geen verschil in loon met vergelijkbare mannelijke medewerkers.

De hogere beloning van deze groep medewerkers met een ongelijk salaris wordt binnen het bestaande budget van APG gerealiseerd.

Marloes Sengers, directeur HR bij APG: “Bij APG staan we voor gelijk loon voor gelijk werk, daarom zetten we dit vandaag recht. Het verschil in beloning wordt door ons bovendien duurzaam gedicht: financieel en met aanvullende aandacht voor leidinggevenden en medewerkers. Zo voorkomen we herhaling in de toekomst en pakken we de oorzaken van de ongelijke beloning duurzaam en fundamenteel aan.”