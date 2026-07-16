Nederland laat op dit moment de grootste kans liggen om de energietransitie te versnellen. Juist huishoudens met een middeninkomen zijn bereid om te investeren in verduurzaming, maar zetten die stap vaak niet. Niet omdat de motivatie ontbreekt, maar omdat de onzekerheid over kosten, terugverdientijden en toekomstig overheidsbeleid te groot is. Dat blijkt uit het ANWB Energiedashboard, waarin ANWB de kennis, houding en het gedrag van Nederlanders rondom de energietransitie onderzoekt.

ANWB ziet dat huishoudens met een middeninkomen hulp nodig hebben om de juiste keuzes te maken in de energietransitie en gaat daarbij helpen met informatie en advies. Daarnaast roept ANWB het kabinet op om de onzekerheid weg te nemen die investeringen belemmert. Stabiel beleid, duidelijke informatie en toegankelijke regelingen kunnen ervoor zorgen dat juist middeninkomens de stap zetten van intentie naar actie.

Het onderzoek laat zien dat middeninkomens zich binnen de energietransitie onderscheiden van andere inkomensgroepen. Zij erkennen bovengemiddeld het belang van de energietransitie, beschikken over relatief veel kennis en geven vaker dan andere groepen aan de komende jaren te willen investeren in maatregelen zoals woningisolatie, zonnepanelen, een thuisbatterij of andere vormen van flexibel energiegebruik.

Middeninkomens worden vooral geremd door onzekerheid over kosten, terugverdientijden, toekomstig beleid en de vraag welke investering op dit moment verstandig is. Ook de benodigde investering vooraf vormt vaak een belangrijke drempel. Veel verduurzamingsmaatregelen zijn op termijn rendabel en leveren bovendien maatschappelijke voordelen op, zoals een lager energieverbruik en minder druk op het elektriciteitsnet.

Onderzoek

Uit het onderzoek blijkt dat mensen met een middeninkomen de komende jaren vooral geïnteresseerd zijn in maatregelen die bijdragen aan de verduurzaming van hun woning en mobiliteit. Zo overweegt 35 procent van de middeninkomens om binnen tien jaar een elektrische auto aan te schaffen, waarvan 26 procent binnen vijf jaar en 9 procent in de vijf jaar daarna. Ook thuisbatterijen kunnen rekenen op veel belangstelling: eveneens 35 procent overweegt deze investering binnen tien jaar (27 procent binnen vijf jaar en 8 procent tussen vijf en tien jaar). Voor de woning zien we dat isolatie een belangrijke investering blijft. Bijna drie op de tien middeninkomens (29 procent) denken erover hun woning binnen tien jaar beter te isoleren, waarvan 22 procent binnen vijf jaar en 8 procent in de periode daarna. Daarnaast overweegt 25 procent om binnen tien jaar zonnepanelen aan te schaffen (18 procent binnen vijf jaar en 8 procent tussen vijf en tien jaar).

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