Terwijl de beschikbaarheid van grondstoffen uit het buitenland onder flinke en toenemende druk staat, is er weinig sprake van urgentie in het Nederlandse bedrijfsleven. Bij slechts 6 procent van de organisaties ligt grondstoffenschaarste op de bestuurstafel. Dit blijkt uit onderzoek van afval- en grondstoffenmanager Milgro onder ruim driehonderd beslissers en beïnvloeders op het gebied van inkoop, facilitair, management, milieu en duurzaamheid. De lage bestuurlijke prioriteit die organisaties aan grondstoffen geven, staat in schril contrast met de afhankelijkheid van grondstoffen uit het buitenland. 42 procent van de beslissers stelt dat het merendeel van de grondstoffen in hun organisatie uit risicovolle landen komt.

Effecten zijn merkbaar

De effecten van grondstoffenschaarste zijn in de meeste organisaties al voelbaar. Zo merkt 43 procent van de beslissers de gestegen inkoopprijzen in de portemonnee en heeft ruim een derde (35%) te maken met langere levertijden. Als je het aan beslissers vraagt, zal dit nog wel even de realiteit blijven. Drie op de tien (28%) verwachten dat grondstoffenschaarste de komende jaren de grootste kostenfactor voor hun organisatie wordt.

Urgentie op papier

Opvallend genoeg lijkt deze urgentie zich nog niet binnen de eigen muren te vertalen naar concrete actiepunten. Hoewel de grote meerderheid (71%) het zorgelijk vindt dat Nederland en Europa zo afhankelijk zijn van het buitenland voor de levering van grondstoffen, ziet 28 procent grondstoffenschaarste (nog) niet als concreet risico voor de eigen organisatie. En ook bij organisaties die wel al maatregelen nemen rondom grondstoffenschaarste, blijft het vaak bij losse acties. Zo heeft een kwart (24%) concrete maatregelen genomen, vooral om beter inzicht te krijgen via rapportages. 23 procent is op dit moment mogelijke vervolgstappen aan het verkennen en bijna één op de vijf (19%) heeft überhaupt nog geen vervolgacties bepaald.

Gijs Derks, directeur Milgro: “Voor een vraagstuk dat van grote invloed is op continuïteit, leveringszekerheid en de zelfstandigheid van een organisatie, is het schokkend hoe weinig bestuurlijke prioriteit grondstoffenschaarste krijgt. Natuurlijk is niet elk bedrijf of elke sector even afhankelijk van schaarse grondstoffen, maar zorg dat je weet in welke mate dit voor jouw organisatie geldt. De druk op grondstoffen neemt alleen maar toe. Als je de continuïteit van je bedrijf wilt waarborgen, moet je echt gaan nadenken over andere manieren om aan grondstoffen te komen. En dat begint met het thema überhaupt op de bestuurlijke agenda zetten.”