ANVR reisondernemingen gaan verdere stappen zetten om CO2-emissies reizen te compenseren

Nieuwe werelden ontdekken, kennis maken met andere culturen, genieten van prachtig natuur en zonnige stranden; iedereen wil reizen. Het wordt steeds makkelijker en we doen het vaker. De uitstoot van CO2 zal de komende jaren dan ook verder stijgen door de groei van het aantal toeristen en reizigers wereldwijd. Reisbrancheorganisatie ANVR en de bij haar aangesloten reisondernemingen nemen hun verantwoordelijkheid en willen -naast tal van maatregelen die al worden genomen- verdere stappen zetten om deze CO2 te compenseren en vervolgens te reduceren.

Vakantie in CO2

De reissector werkt al jaren aan ‘Better holidays’; het bevorderen van de positieve aspecten en het terugdringen van negatieve, zowel voor de lokale bevolking op de bestemming als voor de reiziger. Ook neemt de reisbranche tal van maatregelen als het gaat om vervoer, verblijf en vermaak. En met succes!

Met het ontwikkelen van een online calculator waarmee reisondernemingen nauwkeurig de CO2-vakantievoetafdruk kunnen meten, worden niet alleen vluchten, maar ook tal van andere vormen van transport, 750.000 accommodaties en een 20-tal excursies en activiteiten berekend.

Met deze calculator heeft de ANVR de eerste prijs in de wacht mogen slepen van de Verenigde Naties, terwijl de World Travel Tourism Council deze calculator heeft uitgeroepen als beste innovatieve initiatief ter wereld.

Vrijwillige compensatie

De reizende consument begint -naast zijn huishoudelijke afvalscheiding en waterbesparing- nu ook meer oog te krijgen voor zijn vakantievoetafdruk. In 2016 koos 1 op de 800 reizigers ervoor om vrijwillig zijn reis CO2 te compenseren. Een goed begin, maar te weinig om verschil te maken.

Naast de maatregelen die alle reisondernemingen al nemen, gaan nu -om te beginnen- een tiental ANVR-reisorganisaties de CO2-compensatie standaard opnemen in hun pakketreis. Reisondernemers helpen de consument ook bewustere keuzes te maken: wil je reizen met vliegtuig of trein, slapen in een hotel dat rekening houdt met zijn omgeving, lang of kort op vakantie, compenseren of reduceren?

Frank Oostdam, directeur ANVR: “Wij verwachten dat andere reisorganisaties snel zullen volgen om de CO2-uitstoot van de reis te berekenen en vervolgens op te nemen in de reis, niet alleen nationaal maar ook internationaal, want daar is deze tool heel geschikt voor. En samen met de reisondernemingen willen wij ook de consument blijven informeren over bewuste keuzes te maken.”

Toerisme wereldwijd

Van alle vakantiereizen die we maken, doen we dat maar voor 20% met het vliegtuig. Toch neemt vliegen daarmee het grootste deel van de totale CO2-reisvoetafdruk voor zijn rekening, nl. 55%.

Er zijn tal van ontwikkelingen in de luchtvaart om slimmer, schoner, stiller te vliegen, maar dat kost tijd, staat in de kinderschoenen en ligt niet binnen de invloedsfeer van de ANVR.

Thuis blijven is geen optie. De mobiliteit groeit en de economische belangen wereldwijd zijn groot. Voor veel landen is toerisme inkomstenbron nummer één en daarmee aanjager voor sociaal-economische vooruitgang. Het zorgt voor werkgelegenheid, exportopbrengsten, infrastructuur en natuurbehoud. Maar liefst 1 op de 10 banen is wereldwijd gerelateerd aan toerisme. In Nederland zijn dat zo’n 40.000 arbeidsplaatsen die rechtstreeks te maken hebben met uitgaand toerisme. Omgerekend dragen buitenlandse reizen voor 7 miljard euro per jaar bij aan de Nederlandse economie.