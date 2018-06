Anneke de Vries (Albert Heijn) wint Green Leader Award

Anneke de Vries is winnaar geworden van de derde editie van de Green Leader Award. Van de vijf genomineerden kreeg zij de meeste stemmen van het publiek. Op 6 juni op vastgoedbeurs PROVADA in de RAI Amsterdam ontving De Vries de award uit handen van juryvoorzitter Peter Göbel (Algemeen directeur ING Real Estate Finance Nederland), winnaar van vorig jaar. Peter Göbel: “Er worden grote slagen gemaakt bij kantoren, we zien dat er bij retail nog wel stappen gemaakt moeten worden en Anneke is in staat om mensen in beweging te krijgen. Dat heeft ze bij Albert Heijn laten zien. De grootste uitdaging ligt nu bij bestaande bouw.”

De Green Leader Award

De Green Leader Award is een initiatief van de Dutch Green Building Council (DGBC) in samenwerking met PROVADA en PropertyNL. De prijs wordt jaarlijks uitgereikt aan leiders in de bouw- en vastgoedsector (of daaraan gerelateerd) die zaken echt fundamenteel anders doen en grote ambities hebben om een doorslaggevende rol te spelen bij het verduurzamen van de bestaande bouw en bij de uitwerking en uitvoering van het Deltaplan Duurzame Renovatie.

De winnaar

Anneke de Vries is sinds 2011 directeur bij Albert Heijn, verantwoordelijk voor Real Estate & Construction en Franchise (Nederland & België). Daarvoor was ze countrymanager van ING Real Estate Development en bekleedde diverse bestuursfuncties. Daarnaast is ze lid van de RvC van Rochdale, advieslid van Instock en actief bij Detailhandel Nederland. Anneke wordt gezien als een enorme inspirator in het ontwikkelen van visie en het boeken van resultaten op het gebied van duurzaamheid. Met 2200 locaties (winkels en distributiecentra) in Nederland en België is de kans en impact hiermee groot. Uniek hierin is dat zij zich inzet voor het verduurzamen van bestaande bouw, iets dat vele malen uitdagender is dan optimalisatie van nieuwbouw. Als voorzitter van de werkgroep Retail van de Dutch Green Building Council heeft zij ervoor gezorgd dat er gezamenlijk gewerkt wordt aan de visie voor 2030. Deze wordt gedefinieerd vanuit de retailers zelf, vastgoedeigenaren en diverse stakeholders in de vastgoedmarkt. Een inspirerend voorbeeld van het samen vormgeven van Paris Proof.

De wereld cooler en koeler maken

Anneke de Vries: “Ik vind het ontzettend gaaf dat ik deze prijs in ontvangst mag nemen. Het is voor mij de erkenning dat de eindgebruiker er echt toe doet. Ik heb gezegd dat ik de wereld en een beetje cooler en koeler wil maken en dat ga ik ook doen. Dat doen we door te innoveren, leren, evalueren en blijven doorgaan. Samenwerking is daarbij van essentieel belang, in het bestaand vastgoed zijn er namelijk nog veel meters te maken.”

Green Leader Decennial Award

Vanwege het tienjarig bestaan van DGBC werd er ook een Green Decennial Award uitgereikt aan de persoon die in de afgelopen tien jaar op innovatieve en duurzame wijze impact heeft gemaakt. De eer viel ten deel aan Coen van Oostrom, founder en CEO van EDGE Technologies. Van Oostrom is al jaren actief binnen de verduurzaming van nieuwe kantoorgebouwen, onder andere met het uitrollen van het concept van the Edge voor andere kantoorpanden. DGBC-directeur Annemarie van Doorn: “Coen was een van de eersten die zijn nek heeft uitgestoken en zich niet liet tegenhouden door beperkingen. Dat is echt leiderschap.”

De genomineerden

Voor de Green Leder Award waren vijf duurzame leiders genomineerd: Bram Adema (CEO, CFP Green Buildings), Robbert van Dijk, (Fund Director ASR Dutch Core Residential Fund, a.s.r. real estate), Daan van der Vorm (CEO VORM Holding), Ronald van der Waals (Fund Manager CBRE Dutch Office Fund, CBRE Global Investors) en winnaar Anneke de Vries (SVP Real Estate, Construction en Franchise, Albert Heijn).