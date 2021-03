Analisten Fidelity: Kwart bedrijven koolstofneutraal tegen 2030

Bijna een kwart (24 procent) van alle bedrijven zal tegen het einde van dit decennium koolstofneutraal zijn, zo blijkt uit de jaarlijkse enquête van Fidelity International onder haar analisten.

De Analist Survey laat duidelijk het groeiende belang zien van prestaties op vlak van milieu, maatschappij en governance (ESG), en dat in een breed spectrum van sectoren en regio’s. Europese bedrijven zijn duidelijk verder in deze transitie. De analisten van Fidelity schatten dat 30 procent van de Europese bedrijven CO2-neutraal zal zijn in 2030. Azië is wel aan een inhaalbeweging bezig, met bijna een kwart van de bedrijven in Azië-Pacific die naar verwachting tegen 2030 CO2-neutraal zal zijn.

De analisten van Fidelity International hebben elk jaar ongeveer 15.000 individuele interacties met bedrijven, en stellen op basis daarvan hun verwachtingen samen voor de bedrijven die ze volgen en voor de belangrijkste trends in de sector. Die verwachtingen worden elk jaar bottom-up verzameld in de Analyst Survey van Fidelity International.

“What percentage of your companies do you estimate will be carbon neutral (scope 1, 2 and 3) by: 2030, 2040 and 2050?”

Source: Fidelity Analyst Survey 2021

Jenn-Hui Tan, Global Head of Stewardship and Sustainable Investing, Fidelity International zegt: “Wij geloven dat klimaatverandering een van de grootste bedreigingen is voor de samenleving, het bedrijfsleven en de winstgevendheid op lange termijn van bedrijven en markten. Daarom verwachten we van de bedrijven waarin we investeren dat ze gericht ambitieus zijn in hun inspanningen om de mogelijke impact van klimaatverandering op hun bedrijf aan te pakken. We vinden het bemoedigend om te zien dat duurzaamheidskwesties elk jaar in alle bedrijfstakken en regio’s op de agenda komen – een mentaliteitsverandering die is versneld door de pandemie. Dit jaar meldt voor het eerst meer dan de helft (54 procent) van de Fidelity-analisten dat de meerderheid van hun bedrijven nu regelmatig duurzaamheidskwesties bespreekt. Dit vergeleken met 46 procent in 2020 en slechts 13 procent in 2017.

Onze netto nulprognoses zijn gebaseerd op de huidige plannen van bedrijven, dus we verwachten dat deze de komende jaren hoger zullen worden herzien, aangezien de regelgeving strenger wordt en robuuste praktijken op het gebied van milieu, maatschappij en bestuur (ESG) een basis worden voor het aantrekken van kapitaal van investeerders.”