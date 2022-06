Bewust koken wordt steeds populairder, maar hoe zit dat eigenlijk met de keuken zelf? Om een alternatief te bieden voor het vervuilende sloop- en installatieproces van keukens biedt het Amsterdamse keuken- en interieur merk Eginstill nu een slim circulair en modulair keukenconcept: Still.

143 miljoen kilo afval

Per jaar worden alleen al in Nederland bijna een half miljoen keukens verkocht en zo’n 380 duizend keukens vervangen. Goed nieuws voor fabrikanten en toeleveranciers, maar minder positief voor het milieu. Want al het restmateriaal van oude keukens belandt grotendeels op de vuilnisberg, resulterend in 143 miljoen kilo afval. Dat kan en moet anders, vindt eigenaar Frans Pahlplatz van het Amsterdamse high-end keuken- en interieurmerk Eginstill. Met het nieuwe keukenconcept Still hoopt hij hier nu verandering in te brengen.

Frans Pahlplatz: ‘Met Eginstill produceren wij al een aantal jaar high-end keukens waarbij het gebruik van exclusieve en bijzonder hoogwaardige materialen vaak voorop staat, dit voor klanten van over de hele wereld. Met Still willen we een grotere doelgroep de mogelijkheid bieden om een circulaire keuken te laten installeren, gemaakt van de mooiste high-end materialen. De materialen zijn met zorg uitgekozen zodat het tijdloze design is made to last.’

Hoe werkt het?

Still is een circulair keukenconcept dat werkt met standaard modules. Als consument kun je zodoende kiezen uit drie verschillende stalen kastfronten, twee soorten werkbladen in kwartsiet natuursteen en een selectie van Gaggenau apparatuur. Of je nu een appartement hebt van 60m2 of 200m2; dankzij het modulaire systeem kun je mixen en matchen met de modules die voor jou het beste werken. Alle materialen zijn made to last; dat wil zeggen dusdanig geselecteerd en geproduceerd dat ze voor altijd mee gaan, of geschikt zijn om mee te nemen naar een volgende woning.

Wellicht nog revolutionairder dan het modulaire systeem is Still’s het membership-model. Zo worden members geen eigenaar van de keuken, maar betalen ze per maand een vast bedrag voor minimaal 5 jaar. Besluit je te verhuizen of te verbouwen? Dan kan de keuken worden meegenomen naar de nieuwe woning – en indien nodig worden uitgebreid –, of kan het contract worden overgenomen door de nieuwe eigenaar van de oude woning. Is geen van beide een optie, dan neemt Still de keuken weer terug, zodat elementen weer voor een nieuwe keuken kunnen worden hergebruikt.

Frans Pahlplatz: ‘Het idee ergens eigenaar van te moeten zijn is eigenlijk niet meer van deze tijd, kijk maar naar het succes van concepten als Swapfiets of Lynk & co. Een keuken is ook een product dat zich prima leent voor een dergelijk membership model; waarom zou je nog eigenaar van een keuken willen zijn, terwijl je deze wellicht maar een paar jaar gebruikt?’

De kosten

Nadat de nieuwe keuken met modules is samengesteld, berekent Still de prijs die je als member betaalt voor het gebruik van de keuken. Daarin zit het gebruik van de keuken en de service voor life. Is de ijskast of oven bijvoorbeeld stuk, of is er schade aan het werkblad? Still neemt de reparatie of vervanging op zich. Alleen de installatiekosten van 1500,- euro worden gelijk afgerekend. Afhankelijk van de grootte en elementen van de keuken variëren de maandlasten van ongeveer 150,- tot 500,- euro. In principe wordt een contract voor 5 jaar afgesloten. Mocht de member dit om wat voor reden eerder willen beëindigen, dan gaan beide partijen samen op zoek naar een passende oplossing, waarin zaken meenemen als resterende looptijd/huurtermijnen, de gemaakte kosten en de staat van de keuken worden meegenomen.

Duurzame relaties

Still is niet alleen een ideale oplossing voor particuliere huiseigenaren die op zoek zijn naar een mooie keuken, maar ook voor huurders en verhuurders die streven naar langdurige oplossingen. In lijn met de gedachte om van eigenaarschap naar gebruiker te gaan, is het ook voor huurders en verhuurders mogelijk om van Still gebruik te maken. Uiteraard moet ik het geval van huurders wel toestemming van verhuurders worden gegeven. Still heeft een Membership agreement opgesteld, zodat dit eenvoudig kan worden geregeld.

Still: never owned, forever yours!