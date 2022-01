Amsterdamse horeca weer bevoorraad met 100% groen én autonoom tankbier

Met de bekendmaking van de heropening van de horeca zijn de elektrische biertankwagens de cafés en restaurants weer gaan bevoorraden. Sinds afgelopen zomer bevoorraadt Heineken cafés in de Amsterdamse binnenstad met de allereerste 100% elektrisch aangedreven mini biertankwagens ter wereld. Door de sluiting van de horeca waren de elektrische biertankwagens de afgelopen tijd minder actief in de binnenstad.

Toen vorige week de berichten binnenkwamen over een mogelijke heropening, plaatsten de cafés al volop bestellingen en werd al begonnen met de eerste leveringen.

Na een sluiting van ruim een maand zorgen de elektrische biertankwagens er nu weer voor dat er voldoende bier op voorraad is, zodat de horeca weer omzet kan draaien.



Steeds meer gemeenten in Europa voeren milieuzones en zero emissie-zones in om het stadsvervoer in hun binnensteden te beperken en om luchtvervuiling tegen te gaan. Om de horeca in deze milieuzones van bier te kunnen voorzien, heeft Duotank in samenwerking met bierbrouwer Heineken een elektrische biertankwagen ontwikkeld.

Een mobiel off-grid energiesysteem van Top Systems voedt de luchtcompressor en bierpomp. Het systeem zorgt ervoor dat de elektrische tankbiertruck het verse bier kan overpompen naar de horecagelegenheden in de binnenstad.

De elektrische bierwagen heeft een aantal unieke punten: