Amsterdam krijgt slim laadplein door samenwerking Red je Pakketje en Vattenfall

Pakketbezorger Red je Pakketje en energiemaatschappij Vattenfall openen een slim laadplein in Amsterdam. De opening is een belangrijke stap in het gezamenlijk verduurzamen van de transportsector. In eerste instantie zijn er 40 laadpunten geïnstalleerd.

Red je Pakketje COO Tijs van Driel: “Je hoort steeds vaker dat het elektriciteitsnetwerk tegen zijn grenzen aanloopt. De slimme laadpalen worden daarom aangesloten op onze routeplanner. De laadpalen weten hoe ver een bezorgbus gaat rijden en geven de juiste hoeveelheid elektriciteit mee. Ook werken de laadpalen vooral in de nacht, als de vraag naar elektriciteit laag is. Beide technieken verlagen de piekbelasting van het elektriciteitsnet.”

Verzwaring elektriciteitsnet

Red je Pakketje en Vattenfall hebben meer laadpalen op de planning staan, zowel in Amsterdam als in andere steden. Voor extra uitbreidingen is eerst verzwaring van het elektriciteitsnet nodig.

Alexis Fischer, Business Developer bij Vattenfall Power Solutions, vertelt: “We sluiten het distributiecentrum aan op het bestaande elektriciteitsnet. Ondertussen vragen we een netverzwaring aan, maar dat duurt een aantal maanden. Als het zover is, gaan we de laadinstallaties verder uitbreiden.”

Groene groei

Vanuit het distributiecentrum in Amsterdam rijdt Red je Pakketje elke maand ruim 10.000 groene kilometers. In totaal creëert de snelgroeiende pakketbezorger hiermee 200 banen.

Samen investeren Red je Pakketje en Vattenfall miljoenen in het verduurzamen van de transportsector. Dat geld is nodig voor zowel de aanschaf van elektrische bezorgbussen, de laadpalen en het uitbreiden van het elektriciteitsnet.”