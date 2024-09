Door de laadsnelheid van elektrische auto’s in de avonduren te verlagen, wordt de belasting van lokale elektriciteitsnet fors beperkt. Slim laden vermindert de avondlaadpiek met 35 tot 49 procent. Dit blijkt uit een Slim Laden-proef van Vattenfall, ElaadNL, Enexis en de provincies Noord-Brabant en Limburg in zes gemeenten.

Prognoses van ElaadNL, kennis- en innovatiecentrum voor elektrisch rijden en duurzaam opladen, laten zien dat Nederland in 2030 rond de 2,25 miljoen elektrische auto’s (EV’s) telt. Als deze voertuigen op nagenoeg dezelfde tijd aankomen bij laadpunten, levert het laden een enorme druk op het lokale elektriciteitsnet op. Dat speelt vooral tussen 17.00 en 20.00 uur als de meeste auto’s op de eigen oprit of aan een publieke laadpaal ‘tanken’.

Door het laden van elektrische auto’s slim te spreiden in de tijd, kan dat een belangrijke bijdrage leveren om belasting van het lokale elektriciteitsnet in de toekomst te beperken. Slim Laden stuurt het laden aan op basis van prikkels van bijvoorbeeld beschikbare (duurzame) energie of ruimte op het lokale elektriciteitsnet. Hiermee zal het laden geheel of deels naar momenten van de dag verplaatst worden waarop het rustig is op het elektriciteitsnet.

“Het stroomnet kan de toenemende vraag op piekmomenten nu en in de toekomst niet altijd aan. Op zulke momenten is slim laden nodig waarmee het net aanzienlijk wordt ontlast. We zijn erg blij met de goede samenwerking en kijken uit naar de verdere uitrol.” – Daphne Verreth, directeur Energiesysteem & Transitie bij Enexis

Tot 49% reductie van avondpiek op elektriciteitsnet

Vattenfall, ElaadNL, Enexis en de provincies Noord-Brabant en Limburg onderzochten afgelopen anderhalf jaar Slim Laden waarbij de daadwerkelijke belasting van het lokale net invloed heeft op de toegestane laadsnelheid op groepen publieke laadpalen. Het onderzoek vond plaats bij laadpunten in Breda, ‘s-Hertogenbosch, Nederweert, Oisterwijk, Oosterhout en Vaals. Op basis van de beschikbare capaciteit van de netbeheerder werd gedurende de dag de hoeveelheid elektriciteit verdeeld over de laadpunten waar op dat moment een auto werd opgeladen. Door het laden te verschuiven naar een rustig moment, bijvoorbeeld de nacht, kon de avondlaadpiek met maar liefst 35 tot 49 procent verlaagd worden. Dat is gunstig vanuit maatschappelijk oogpunt want het biedt ons de gelegenheid om investeringen voor verzwaren van het elektriciteitsnet gefaseerd of beperkter uit te voeren.

“Netschaarste is echt een probleem waar we last van hebben bij de transitie naar een duurzaam energiesysteem. Tegelijk willen we ook dat Brabanders auto’s op fossiele brandstoffen inruilen voor elektrische varianten. Slim laden kan eraan bijdragen dat we verder kunnen met de energietransitie.” – Bas Maes, Gedeputeerde Klimaat & Energie Brabant

Minder energie per tankbeurt

Daarnaast is in kaart gebracht wat de impact van slim laden is op de elektrische rijder. Gemiddeld werd er 2% tot 4% minder energie geladen per keer, in vergelijking met traditioneel laden. Dat werd vooral veroorzaakt door auto’s die relatief kort geparkeerd stonden op het moment dat de laadsnelheid werd teruggeschroefd.

De proef vloeit voort uit de afspraken die beide provincies vorig jaar met het Rijk, netbeheerders en andere belanghebbenden hebben gemaakt over het in de toekomst op grote schaal invoeren slim laden. De komende periode gaan de partijen verder aan de slag met de resultaten en aanbevelingen uit het onderzoeksrapport en passen dit stapsgewijs toe op nieuwe laadpalen in Noord-Brabant en Limburg. Bijvoorbeeld door het introduceren van een gedifferentieerd tarief voor de elektrische rijder voor netbewust laadgedrag en een betere gegevensuitwisseling tussen Enexis en Vattenfall InCharge, zodat nog nauwkeuriger rekening kan worden gehouden met de lokale capaciteit.

“De resultaten van het onderzoek tonen aan dat slim laden de belasting op het elektriciteitsnet aanzienlijk kan verminderen, zonder dat dit ten koste gaat van de betrouwbaarheid van het opladen van voertuigen. Hierdoor ontstaat er meer capaciteit op het elektriciteitsnet om het laadnetwerk voor elektrische voertuigen verder uit te breiden. Dit is belangrijk, vooral omdat er in de komende vier jaar in Noord-Brabant en Limburg ongeveer 11.000 extra laadpalen nodig zijn.” – Jasper Kuntzelaers, Gedeputeerde Limburg

“Deze proef laat zien wat voor belangrijke rol slim laden kan spelen in de energietransitie. We kijken er naar uit om samen met Enexis en andere netbeheerders te werken aan verdere opschaling om zo ons steentje bij te dragen aan het voorkomen of beperken van netcongestie.” – Pieter van Ommeren, directeur Vattenfall InCharge