Zijne Majesteit de Koning heeft vandaag een werkbezoek gebracht aan diverse locaties op de Noordzee waar aan de toekomst van het energiesysteem wordt gewerkt, met offshore wind, zon en groene waterstof. Tijdens dit werkbezoek kreeg de Koning onder meer een rondleiding langs twee offshore platformen, van TenneT en van Neptune Energy. Ook bekeek de Koning het windpark op zee Hollandse Kust (zuid) van Vattenfall. Tot slot bracht de Koning een bezoek aan de pilot met drijvende zonnepanelen van Oceans of Energy.

Volledig CO₂ neutraal in 2050

De energietransitie moet ervoor zorgen dat ons energiesysteem in 2050 vrijwel volledig CO2 neutraal is. Het energiesysteem van de toekomst wordt gekenmerkt door de systeemintegratie van elektronen – van windturbines en zonneparken – en duurzame moleculen, zoals groene waterstof. De Noordzee speelt hierin een belangrijke rol, aangezien op zee een groot deel van de Nederlandse energie opgewekt kan worden. Nederland verkeert in de bijzondere positie dat er, naast de aanwezigheid van een uitgebreide infrastructuur voor gas, tevens op het Nederlandse deel van de Noordzee grote hoeveelheden windenergie geoogst kunnen worden; hoeveelheden die ook internationaal van belang zijn. Wind en zonne-energie kunnen direct in het elektriciteitsnet worden gebruikt als elektriciteit of worden omgezet in groene waterstof op de Noordzee. Deze groene waterstof kan vervolgens puur of gemengd met het aardgas via de bestaande infrastructuur naar land gebracht worden voor bijvoorbeeld afnemers in de industrie, de mobiliteitssector en de gebouwde omgeving.

Constructieve samenwerking

De systeemintegratie van offshore energie vraagt om een constructieve samenwerking van alle partijen en leidt tot een versnelling van de energietransitie; tegen zo laag mogelijk maatschappelijke kosten en een efficiëntere benutting van de ruimte op zee. Door simultaan gebruik van reeds bestaande infrastructuur en aanlandingen, wordt de druk op kwetsbare natuurgebieden, zoals Natura 2000, duingebieden en de Waddenzee, beperkt.

Onderdelen werkbezoek

Het werkbezoek begon langs het Q13a-A platform van Neptune Energy, waar de groene waterstofpilot PosHYdon in voorbereiding is. Hier wordt op een bestaand platform offshore wind, offshore gas en groen waterstofproductie uit zeewater geïntegreerd. De groene waterstof wordt via een bestaande pijpleiding naar land getransporteerd. TNO is hierbij betrokken als kennispartner en voert het testprogramma uit. De lessen die hier worden geleerd, kunnen gebruikt worden in de verdere uitrol en opschaling van offshore waterstofproductie uit offshore wind op de Noordzee.

Vervolgens bezocht de Koning één van TenneT’s transformatorplatformen van het Net op Zee project Hollandse Kust Zuid (HKZ). Dit zogenaamde stopcontact op zee transporteert de in het gelijknamige windpark opgewekte stroom via een kabel in de zeebodem naar land. Het HKZ-windpark, dat op dit moment wordt gebouwd door Vattenfall en eigendom is van Vattenfall, BASF en Allianz, werd daarna ook aangedaan. Dit is het eerste windpark dat zonder subsidie wordt gebouwd; het is recent gestart met het leveren van groene stroom.

Niet ver van het Q13a-A platform lag de volgende stop, waar Oceans of Energy drijvende zonnepanelen test. Dit offshore solar farm systeem is de eerste en enige in de wereld en doorstaat hier al meerdere jaren achtereen zware winterstormen met hoge golven. Nederland heeft op land niet genoeg geschikte ruimte beschikbaar om de energie van de zon te benutten die nodig is voor de toekomstige energiemix van elektronen en moleculen. De pilot van Oceans of Energy is een stap richting grootschalige uitrol op zee. In de toekomst kunnen drijvende zonneparken geïntegreerd worden in windparken en waterstoffabrieken op de Noordzee.

Tot slot ging de Koning in gesprek met vertegenwoordigers van bij de energietransitie op zee betrokken partijen en organisaties, waaronder NVDE, NWEA, Stichting De Noordzee, EBN, Gasunie, ministerie van Economische Zaken en Klimaat, ministerie van Infrastructuur en Waterstaat en het Noordzeeoverleg. Hierin werd het belang van systeemintegratie, en nationale en internationale samenwerking tussen verschillende stakeholders nogmaals benadrukt. Partijen onderstrepen daarbij het belang van de ontwikkeling van energieopwekking in een goede balans met de natuurwaarde van de Noordzee.

Een duurzame energie-economie

Nederland heeft een toppositie om de omslag naar een duurzame energie-economie te leiden. We hebben de Noordzee voor de productie van wind, zon en gas, de havens als logistieke hubs, de industrieclusters die de overstap willen maken naar groene moleculen én een uitstekende infrastructuur die er al ligt en offshore en onshore verbindt. Daarbij zijn er al internationale verbindingen, waardoor er vele mogelijkheden voor transport en opslag ontstaan. Dit alles komt op een unieke wijze op het Nederlandse deel van de Noordzee samen, zoals de Koning vandaag tijdens het werkbezoek heeft mogen ervaren.

Foto: Van links naar rechts: Lex de Groot – Neptune Energy, Zijne Majesteit de Koning, Manon van Beek – TenneT, René Peters – TNO. Fotograaf: Marieke van der Velden.