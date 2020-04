AM, BAM Bouw en Techniek en BAM Wonen bundelen krachten met Madaster in partnerovereenkomst

AM, BAM Bouw en Techniek en BAM Wonen hebben een partnerovereenkomst gesloten met Madaster om hun krachten te bundelen in het borgen en ontsluiten van gebouwpaspoorten. Gebouwpaspoorten bevatten data over de elementen en materialen die in een gebouw zijn toegepast ten behoeve van toekomstig hergebruik. Het Madaster-platform fungeert als een publieke, online bibliotheek van materialen in de gebouwde omgeving en is daarmee een onafhankelijk kadaster voor materialen. BAM is koploper in circulair bouwen en marktleider in de digitalisering van het bouwproces. Met de samenwerking versterken de drie BAM-bedrijven en Madaster elkaars ambities voor een circulaire bouw- en vastgoedeconomie.

De digitale modellen die BAM bij het bouwproces toepast, bevatten reeds veel data over de materialen die in het gebouw zijn toegepast. Gebiedsontwikkelaar AM, BAM Bouw en Techniek en BAM Wonen hebben zich ten doel gesteld dat deze gegevens verrijkt worden met informatie over eigenschappen en losmaakbaarheid van materialen. Door in de ontwerpfase meer informatie over de samenstelling en technische eigenschappen van gebouwelementen vast te leggen, ontstaat enerzijds inzicht in waarde en risico. Anderzijds wordt zo toekomstig hergebruik van deze materialen mogelijk. Dat sluit aan bij de duurzaamheidsambitie van BAM om in 2050 een ‘Net positive’ impact te hebben.

Grondstoffen zijn schaars maar gelimiteerd en moeten om die reden goed worden gedocumenteerd zodat zij ongelimiteerd beschikbaar blijven. Madaster biedt daartoe een onafhankelijk platform dat voor iedereen toegankelijk is: particulieren, bedrijven en overheden. BAM ziet het vastleggen van het gebouwpaspoort en het toepassen van modulaire bouwoplossingen als een essentiële stap in de transitie naar een circulaire economie. Daarnaast voorziet BAM nieuwe circulaire business modellen op basis van data uit gebouwpaspoorten.

De partnerovereenkomst tussen AM, BAM Bouw en Techniek, BAM Wonen en Madaster resulteert in een nieuw en uitgebreid format voor gebouwpaspoorten. Met behulp van het gebouwpaspoort krijgen materialen een identiteit, waardoor ze nooit meer in de anonimiteit als afval kunnen verdwijnen. BAM brengt daartoe gedetailleerde data in en Madaster beheert en ontsluit de paspoorten. Een project dat onder meer op deze wijze gedocumenteerd wordt, is het Bajes Kwartier, de herontwikkeling van de Bijlmerbajes in Amsterdam.

Foto: Maarten Markus (AM) en Tom Blankendaal (BAM) geven circulariteit binnen AM, BAM Bouw en Techniek en BAM Wonen vorm en inhoud.