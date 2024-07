Vrijdag 26 juli heeft BAM Bouw en Techniek het circulaire centrum De HER in Rotterdam officieel overgedragen aan de gemeente Rotterdam. De HER is een uniek project, gerealiseerd met hergebruikte materialen en gericht op hergebruik, upcycling, opknappen en repareren. De bouwkundige oplevering markeert een belangrijke mijlpaal in de realisatie van de circulaire en duurzame ambities van zowel BAM als de gemeente Rotterdam om koploper te worden op het gebied van circulaire economie.

De HER, voorheen bekend als Upcycle Mall, is gevestigd op het nieuwe gemeentelijke milieupark aan de noordrand van Rotterdam. Het gebouw is ontworpen met het oog op maximale circulariteit. Zo is het grootste deel van de constructie opgebouwd uit hergebruikte materialen afkomstig van een voormalig TNO-gebouw in Delft. Daarnaast zijn de gevels voorzien van hergebruikte kozijnen en gemaakt met hergebruikte vliesgevels en sandwichpanelen en de begane grond vloeren van gebruikte kanaalplaten.

Duurzame hotspot

Naast het circulaire ontwerp richt De HER zich ook op het stimuleren van circulair gedrag. Rotterdammers kunnen hun spullen inleveren bij het aangrenzende milieupark. Of ze doneren het op het doneerplein waarna het kan worden hergebruikt in De HER. De HER wordt een plek waar bezoekers van jong tot oud kunnen zien, leren en ervaren wat circulariteit inhoudt. De HER biedt daarnaast werkplekken voor circulaire makers, ondernemers en ontwerpers en organiseert workshops en tentoonstellingen over circulariteit. De HER is daarmee een belangrijke schakel in de Rotterdamse ambitie om in 2050 een circulaire stad te zijn.

Circulair en duurzaam

De HER is opgebouwd met hergebruikte materialen, waaronder ruim 100 ton staal van de sloop van de voormalige pand van TNO in Delft, en ontworpen voor demontage en hergebruik. Het gehele bouwproces was gericht op minimalisering van afval en CO2-uitstoot. Het gebouw is voorzien van gereviseerde, energiezuinige en modulaire installaties. Bij de opening van het complex, wanneer alle werkzaamheden zijn afgerond, zal ook de BCI-score van het gebouw bekend zijn.

Strategie BAM

De realisatie van De HER geeft uitvoering aan BAM’s strategie ‘Building a sustainable tomorrow’, waarbij zij leidend wil zijn in duurzaamheid. BAM heeft al veel ervaring met het realiseren van circulaire gebouwen, zoals het tijdelijke paviljoen Circl an het Gustav Mahlerplein in Amsterdam, de circulaire Doorlaatpost 90 op luchthaven Schiphol en de herontwikkeling van het ABN AMRO kantoor aan de Foppingadreef in Amsterdam..

Eric Moleman, directeur BAM Bouw en Techniek – Projecten: ‘De HER is een prachtig voorbeeld van hoe wij als BAM een bijdrage leveren aan een duurzamere toekomst. Samen met de gemeente Rotterdam hebben we bewezen dat circulair bouwen niet alleen mogelijk, maar ook slim is. Dit project toont onze toewijding aan innovatie en duurzaamheid’. De gemeente Rotterdam verdient alle lof voor haar voortrekkersrol in het stimuleren van circulaire projecten. Ik ben ontzettend trots op De HER en wil de gemeente Rotterdam en al onze partners bedanken voor hun vertrouwen en inzet.”

Samenwerking

De bouw van het nieuwe milieupark met daarop De HER wordt door de gemeente Rotterdam gerealiseerd met diverse partners: BAM,, N3O architecten, Ingenieursbureau BOOT, BBN Adviseurs, Adviesbureau DGMR, GKB, Raadgevende Ingenieurs IMD, Roelofs, Sweco, Vic Obdam, Yuverta, Retro Bridge, BAM Advies & Engineering, Adex Groep, Prince Cladding Obdam BV, Peinemann, Murre-De Visser, Van Delft Groep, Verwol, Orange Climate, Van der Padt Deuren BV, Werkse! en De Bende BV.

Opening begin 2025

Gemeente Rotterdam gaat nu verder met de terreininrichting en afwerking en inrichting van het gebouw. De verwachting is dat het milieupark en De HER begin 2025 open kunnen gaan