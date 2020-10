Almere gaat voor gezond en duurzaam voedselaanbod in centrum

Almere start een innovatieve aanpak voor een duurzame en gezonde voedselomgeving. Aan deze pilot doen, ondanks Corona, nu al 7 deelnemers mee, waaronder vijf horecaondernemers. Dit zijn NUL36, The Black Cockatoo, Rosita’s, La Maison en MEAT in the City. De komende lockdown periode gebruiken de ondernemers om hun menu te innoveren, de milieu impact te verlagen en te werken aan duurzame inkoop. Ook het bedrijfsrestaurant van het Stadhuis Almere doet mee. Onder begeleiding van Greendish en Smaackmakers zetten deze partijen de eerste stap om met hun voedselaanbod en presentatie richting gezondere en duurzamere keuzes te gaan. Zo wordt er onder meer gekeken naar de samenstelling van het aanbod.

Duurzaam en gezond wordt de standaard

De gemeente Almere heeft voor dit project de expertise en ervaring van Smaackmakers en Greendish ingezet. Het centrum moet zo een voorbeeld worden voor andere steden én de eigen stad. De ambitie is om de consument, de werknemer en bezoeker te verleiden tot het maken van een duurzame en gezonde keuze. Met de focus op minder dierlijk, meer lokaal & seizoensgebonden en ondersteund door de Schijf van Vijf. Ook is een van de ambities om minder voedsel te verspillen. Daarmee wordt het aanbod toekomstbestendiger en voegt het waarde toe in termen van vitaliteit, gezondheid, (gast)tevredenheid, milieu en klimaat.

Wethouder Maaike Veeningen: “Op elke hoek in de binnenstad vind je eettentjes. Keuze genoeg. Maar is het ook allemaal gezond? En hoe komt dit eten hier in de winkel en horeca. Het is belangrijk dat we daar af en toe bij stil staan. Alleen dan kunnen we ook een gezonde en duurzame keuze maken. Deze ondernemers willen met deze pilot bezoekers in het centrum lekker eten voorschotelen dat ook nog eens gezond en duurzaam is. Een geweldig initiatief dat ik van harte ondersteun. Ik hoop dat het een voorbeeld is voor andere ondernemers zodat we volgend jaar hier staan met 2 x zoveel deelnemers”

De gedachte achter de aanpak sluit aan op wetenschappelijk onderzoek dat laat zien dat aanbod en presentatie bepalend is voor wat, hoeveel en hoe vaak we eten en drinken. Hoe meer ‘contactmomenten’ met een duurzaam en gezond aanbod, hoe waarschijnlijker het is dat consumenten hiervoor kiezen.

Rick Ruys, Meat in the City: “Wij gaan ons richten op verduurzamen door met meer groente te werken en met producenten uit de Flevopolder”.

Ook supermarkten mogelijk toekomstige deelnemer

Begin volgend jaar is de evaluatie van de pilot. Dan wordt besloten of het project volgend voorjaar op grotere schaal verder in Almere wordt doorgezet, met meer deelnemende horecaondernemers en cateraars. In een latere fase zal mogelijk ook ingezet worden op supermarkten en wordt reclame- en vestigingsbeleid onder de loep genomen.