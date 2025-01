Op 21 januari 2025 komt de top van de overheid en het bedrijfsleven voor de 18e keer samen op de Big Improvement Day (BID), een dag die volledig in het teken staat van het belichten, stimuleren en versnellen van positieve veranderingen in Nederland. Dit jaar betreden grote namen het podium, waaronder Tom Peeters, (Crisp). Saman Mohammadi (RE:BORN Real Estate), Hans Schutte (ROC Mondriaan) en de 3×3- basketbalkampioenen Worthy de Jong en Arvin Slagter. De dag wordt voorgezeten door journalist, opiniepeiler en televisiepresentator Gijs Rademaker.

Duurzaam leiderschap, technologische vooruitgang & verbinding door sport

Op het BID-podium vertelt Tom Peeters, CEO van Crisp, over de duurzame innovatie van de online supermarkt. Peeters vertelt hoe Crisp de negatieve gevolgen van massaproductie en de consumptie van hyper bewerkt voedsel tegengaat en kondigt een van de nieuwste initiatieven van het bedrijf aan om maatschappelijke impact te maken.

De tweede keynote spreker, Saman Mohammadi, deelt hoe RE:BORN Real Estate, door duurzaamheidsdoelen en innovatie is uitgegroeid tot koploper in toekomstbestendige vastgoedontwikkeling.

30+ sprekers

Daarnaast is het programma gevuld met 30+ andere sprekers die innoveren in de thema’s duurzaamheid, ondernemerschap, educatie, gezondheid en leiderschap.

Pieter Waasdorp, Directeur Ondernemingsklimaat at Ministerie van Economische Zaken, gaat verder op het thema ondernemerschap en leidt een panelgesprek met Evelien de Vries (ASML), Steven Dhondt (TNO) en Jacques van den Broek (CM.com/ex-Randstad).

Daarnaast vertelt Arjen Gerritsen, commissaris van de Koning Provincie Flevoland, over de best practices en innovaties binnen de provincie en hoe de provincie een voorbeeldrol speelt binnen meerdere sectoren in Nederland.

De BID wordt door Hans Schutte, bestuursvoorzitter van ROC Mondriaan, als kick-off ingezet voor het project Beethoven Zuid-Holland, waarin onderwijsinstellingen in de regio de handen ineenslaan om meer technici op te leiden voor bedrijven in de microchipsector.

Vanuit Huawei, één van de wereldwijde marktleiders in technologie, zal marketing manager Jozef Millenaar onder andere de nieuwste smartwatch van het bedrijf introduceren.

Ten slotte zal dagvoorzitter Gijs Rademaker in gesprek gaan met olympisch 3×3 basketbal kampioenen Arvin Slagter en Worthy de Jong van TeamNL (Sportploeg van het jaar) over het ‘gouden moment’ tijdens de spelen in Parijs en hoe basketbal kan worden ingezet als maatschappelijk platform.

Overige sprekers van de BID 2025 zijn onder andere Melati Wijsen (Youthtopia), Janine Geijsen (SpaceBuzz), Erik Klein Nagelvoort (Blue Field Agency), Pascale Broks (Focused Ultrasound Foundation), Sander Pielkenrood (Dutch Clean Tech) en Ellen Botman en Caro Botman van Happy Brain® Clinics, en voormalig olympisch atleet Gregory Sedoc.

Powersessies & uitreiking BID Awards

De powersessies worden dit jaar georganiseerd door Huawei, Provincie Flevoland met Constantijn van Oranje-Nassau, het Ministerie van Landbouw, Visserij, Voedselzekerheid en Natuur, ROC Mondriaan en Energy Up.

Ook keren andere vaste onderdelen van de BID terug zoals Ralph Verbindt Door, waarin BID-initiatiefnemer Ralph van Hessen personen en organisaties uit het publiek direct aan elkaar koppelt voor nieuwe samenwerkingen en initiatieven, en de uitreiking van De Meest Positieve Overheidsorganisatie award en Phoenix Award voor succes na tegenslag in ondernemerschap.

De Big Improvement Day 2025 vindt op 21 januari 2025 plaats van 09:15 uur tot 19:00 uur in het AFAS Circustheater in Den Haag.

Over de Big Improvement Day

De Big Improvement Day (BID) is in 2008 opgezet vanuit de behoefte om positieve ontwikkelingen in Nederland te belichten en verder te brengen. Sindsdien komt de top van de Nederlandse overheid en het bedrijfsleven elk jaar op de derde dinsdag van januari samen voor ‘de meest positieve dag van het jaar’. BID is jaar de afgelopen vijftien jaar uitgegroeid tot hét platform voor ontmoeting, nieuwe ideeën, vooruitstrevende samenwerkingen tussen de publieke en private sector, waar onder andere Richard Branson, John Fentener van Vlissingen, Edward de Bono, Prins Constantijn van Oranje-Nassau en Louis van Gaal, op het podium hebben gestaan.

Naast het jaarlijks grootschalige evenement worden meerdere bijeenkomsten, Improvement Days, per jaar georganiseerd waarin de top van de overheid en het bedrijfsleven samenkomt om contact te leggen, kennis te delen, visies te tonen en samenwerkingen aan te gaan op het gebied van duurzaamheid, ondernemerschap, educatie, sport en zorg.

Foto: Ralph van Hessen (oprichter BID) en Constantijn van Oranje-Nassau (Special Envoy Techleap)