Alle transportverpakkingen Coca-Cola European Partners Nederland over op 100% gerecycled plastic

Vanaf oktober 2020 worden de transportverpakkingen van alle drankverpakkingen (plastic flessen en blik) bij Coca-Cola European Partners Nederland gemaakt van 100 procent gerecycled plasticfolie. Dit levert een besparing op van 600.000 kilo nieuw ‘virgin’ plastic en dringt de CO2 uitstoot van deze verpakkingen terug met 60 procent. Onlangs kondigde de producent al aan met alle plastic flessen volledig over te stappen op gerecycled plastic. De nieuwe transportverpakkingen komen tot stand in nauwe samenwerking met verpakkingsproducent Segers & Balcaen en kunststofrecycler Rymoplast-Morssinkhof.

Deze stap vormt onderdeel van de bredere strategie van Coca-Cola in Nederland om alle verpakkingen, van consumentenverpakking tot aan transportverpakking, verder te verduurzamen en bij te dragen aan meer circulaire oplossingen. Recycling en het opnieuw inzetten van gerecycled materiaal spelen daarbij een belangrijke rol, na de vraag hoe verpakkingsmateriaal kan worden verminderd of overbodig worden gemaakt. Enkele transportverpakkingen zijn tegelijkertijd met de overstap naar gerecycled plasticfolie ook dunner gemaakt.

Rein de Jong, Director Customer Service & Supply Chain bij Coca-Cola European Partners Nederland: “Wij zijn heel blij met de samenwerking met onze partners in de keten om meer duurzame oplossingen te realiseren. De focus ligt vaak op consumentenverpakkingen, want daar zit ook veruit het grootste deel van het plasticverbruik. Deze stap omvat 5 procent van ons plasticverbruik, maar gaat in aantallen over veel verpakkingen, jaarlijks circa 34 miljoen transportverpakkingen. Dit vormt weer een belangrijke stap voorwaarts in onze ambitie op het verminderen en verbeteren van al het plastic dat we gebruiken en ons commitment aan het Plastic Pact”.

Door uitvoerige testen is bewezen dat de overstap naar 100 procent gerecycled plastic krimpfolie geen impact heeft op de kwaliteit van de verpakkingen of op de lijnrendementen in productie. Gracy Ramont, algemeen directeur Segers & Balcaen: “Als producent van flexibele verpakkingen, staan wij vooraan als het gaat om de ontwikkeling van duurzame oplossingen. Wij produceren krimpfolie met dezelfde sterke technische eigenschappen, maar uit 100 procent regranulaat; wat de CO2-uitstoot voor onze verpakkingen doet dalen met 60 procent. Als we samen streven naar een beter klimaat, is recycling een absolute must. Onze missie is om maximaal in te zetten op duurzamer plastic.”

Rymoplast-Morssinkhof, met vestigingen in Nederland, België, Duitsland en Polen, is leidend als het gaat om kunststofrecycling binnen Europa. Lode Smeekens, productmanager LDPE benadrukt: “Enkele jaren geleden besloten we om in België een state-of-the-art waslijn op te bouwen volgens eigen concept. We zijn bijzonder trots dat onze jarenlange inspanningen nu concreet resultaat opleveren. Van gebruikte verpakkingen opnieuw een hoogwaardig product maken, dat gebruikt kan worden om nieuw plastic te vervangen voor bepaalde toepassingen. Zo besparen we fossiele grondstoffen, realiseren we een CO2-besparing en brengen we de ecologische voetafdruk van verpakkingen verder omlaag.”