Allard Castelein – speciaal vertegenwoordiger grondstoffenstrategie – heeft dinsdag de Nationale Innovatieagenda Kritieke Grondstoffen in ontvangst genomen. De agenda presenteert een nationale aanpak voor innovatie op het gebied van kritieke grondstoffen, met als doel Nederland onafhankelijker te maken door middel van innovatie en de opbouw van eigen verwerkingscapaciteit.

Brede coalitie

De innovatieagenda benadrukt de urgentie van innovatie en een versnelde transitie naar circulair gebruik van kritieke grondstoffen. Elementen die essentieel zijn voor de energietransitie, digitalisering en veiligheid van Nederland. Door te investeren in innovatieve technologieën en het opzetten van binnenlandse verwerkingsfaciliteiten, kan Nederland zijn afhankelijkheid van buitenlandse leveranciers verminderen en tegelijkertijd bijdragen aan duurzame economische groei in Nederland en in Europa.

Leidende rol

Het is volgens Jacqueline Vaessen belangrijk dat Nederland stappen onderneemt om zijn positie in de wereldwijde grondstoffenmarkt te versterken. “Dit rapport biedt een routekaart en overzicht van innovatieve projecten om dit te kunnen bereiken door middel van samenwerking tussen overheid, industrie en onderzoeksinstellingen”, aldus Vaessen.

Allard Castelein prees het rapport en benadrukte het belang van een gezamenlijke inspanning om de voorgestelde agenda in de praktijk te brengen. “De aanbevelingen in deze agenda zijn belangrijk voor de toekomst van onze economie en voor de strategische autonomie van Nederland en Europa. We moeten nu actie ondernemen om ervoor te zorgen dat Nederland een leidende rol speelt in de circulaire economie van kritieke grondstoffen en een bijdrage kan leveren aan de Europese ambities op dit terrein.”

Innovatie en opschaling

Een van de doelen van de innovatieagenda, is om het kabinet op te roepen om benodigde innovatie en opschaling voor terugwinning en verwerking van kritieke grondstoffen te ondersteunen met beleid en financiering. Het is van essentieel belang om de in de agenda geïnventariseerde innovatie- en demonstratieprojecten mogelijk te maken, door ruimte te creëren in nieuwe en bestaande regelingen in Nederland en in Europa.

Foto: Jacqueline Vaessen, Boegbeeld Topsector Chemie, bood de Innovatieagenda aan namens een het samenwerkingsverband Circular Critical Raw Materials, een consortium bestaande uit bedrijven en kennisinstellingen, waaronder de VNCI