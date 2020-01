Aliter Networks eerste B Corp gecertificeerde IT netwerk bedrijf

Met trots kondigt Aliter Networks haar certificering als B Corp-bedrijf aan. Met deze certificering sluit Aliter zich aan bij een groeiende groep van op duurzaamheid gerichte organisaties wereldwijd, waaronder Danone, Tony’s Chocolonely, Triodos Bank, de Body Shop, the Guardian en Engie.

“De B Corp-certificering bevestigt dat we op de goede weg zijn met onze circulaire IT- strategie“, zegt Odette van Zijdveld, Chief Happiness Officer en algemeen directeur van Aliter Networks. “Aliter zit in de refurbished IT netwerk apparatuur en met alles wat we doen, voelen wij een sterke verantwoordelijkheid om een positief verschil te maken in de wereld. We doen dit door middel van een circulair bedrijfsmodel. We zijn er trots op dat dit heeft geleid tot een B Corp-certificering; waarmee we ons scharen in dezelfde klasse als echt inspirerende bedrijven zoals Ben & Jerry’s, Danone, Tony’s Chocolonely, the Guardian, Engie en Dopper. ”

“Sinds onze start in 2009 hebben we het hergebruik van meer dan 150.000 IT-producten mogelijk gemaakt, waardoor minimaal 310.000 kilo e-waste werd bespaard. We zijn er trots op onze klanten te helpen om een verschil te maken met IT’, aldus Van Zijdveld.

Aliter koopt en verkoopt tweedehands netwerkapparatuur zoals routers, switches en VoIP-systemen – met als doel de levenscyclus van de hardware te verlengen. “Dit resulteert in minder afval, vermindert de productie en het gebruik van (schaarse) hulpbronnen en verlaagt tegelijkertijd de CO2-uitstoot aanzienlijk“, zegt Van Zijdveld.

Net als in de mode-industrie waar een verschuiving naar slow fashion plaatsvindt, gelooft Van Zijdveld dat het, in tegenstelling tot de snelle optie, nu ook tijd is voor slow IT. “Ik zou graag zien dat meer IT-producten worden hergebruikt, evenals een focus op het delen van kennis en infrastructuur en het gebruiken in plaats van het bezitten van apparatuur,” zegt ze.

B Lab Executive Director Benelux, Hubertine Roessingh van B-Lab is verheugd Aliter Networks te mogen verwelkomen in de B Corp-gemeenschap. “We verwelkomen Aliter Networks als het eerste circulaire IT-bedrijf dat zich bij onze community aansluit. Er is nog zoveel werk te doen om de IT-industrie duurzamer te maken. Met hun vooruitstrevende duurzaamheidsstrategie loopt Aliter voorop in de transformatie van lineaire naar circulaire IT, ”aldus Roessingh.