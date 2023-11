In de nieuwe 2023-editie van de Top 100 Chief Sustainabiliy Officers (CSOs) zijn Alice Steenland van Signify en Alexis Haass van Arcadis opgenomen. Alexis staat op de 79e plaats en Alice op de 90ste. De lijst is een uitgave van Sustainability Magazine. Beiden stonden ook in de 2022-lijst.

