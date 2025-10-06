Alfen, leverancier van slimme energieoplossingen in Europa, kondigt een order van €11,7 miljoen aan voor mobiele batterijsystemen van vaste partner Greener Power Solutions. De overeenkomst, vastgelegd in een vernieuwd Supply Framework Agreement en Service Level Agreement, verstevigt een samenwerking die sinds 2018 bestaat en de overgang van diesel naar schone, mobiele energie verder versnelt. De leveringen zijn inmiddels gestart en worden naar verwachting in de loop van 2025 volledig afgerond.

Greener was in 2017 een van de eerste partijen die Alfen’s mobiele batterijconcept omarmde. Met de inzet van TheBattery Mobile als stil en emissievrij alternatief voor dieselgeneratoren werd de basis gelegd voor een samenwerking waarin innovatie en duurzaamheid centraal staan. Inmiddels hebben beide bedrijven hun technologie verder ontwikkeld en grootschalige toepassingen gerealiseerd.

Deze aanzienlijke investering in mobiele batterijsystemen – met capaciteiten variërend van 360kWh tot 720kWh – helpt Greener om op grotere schaal schone energie te leveren. De toepassingen zijn divers: van het vervangen van dieselaggregaten op bouwplaatsen en het ondersteunen van evenementen, tot het faciliteren van EV-laadinfrastructuur op locaties met beperkte netcapaciteit, het versterken van microgrids, het opvangen van piekbelasting (peak shaving) en het aanpakken van netcongestie.

“Dankzij deze uitbreiding van onze vloot vergroten we onze capaciteit en schaalbaarheid, en kunnen we nog meer partners ondersteunen in hun overstap naar duurzame energie. Met deze investering verwacht Greener jaarlijks 6.322 ton CO₂ te besparen – vergelijkbaar met de uitstoot van 1.400 auto’s, 800 retourvluchten tussen Amsterdam en New York, of de opnamekracht van een bos ter grootte van 400 voetbalvelden,” aldus Jasper van den Driest, CEO van Greener Power Solutions.

Praktische innovatie voor de energietransitie

Alfen’s vierde generatie mobiele batterij, TheBattery Mobile X, biedt tot 720kWh aan energie en een vermogenscapaciteit tot 318kVA in een compacte 10-voets container. De unit combineert LFP-batterijtechnologie, vloeistofkoeling, geavanceerde veiligheidsvoorzieningen en intuïtieve software in een plug-and-play systeem dat snel inzetbaar is en flexibel gebruikt kan worden.

Voor Greener betekent dit een snelle installatie, emissievrije werking in geluidsgevoelige omgevingen en de flexibiliteit om zowel korte als lange termijn energiebehoeften in te vullen – met minimale logistieke complexiteit.

“Deze levering gaat verder dan hardware,” zegt Stephanie Schockaert, Commercieel Directeur van Alfen’s business line Energy Storage Systems. “Het onderstreept de kracht van onze langdurige samenwerking met Greener en onze gezamenlijke inzet voor innovatie binnen de energietransitie. Door geavanceerde mobiele opslagtechnologie te combineren met onze service en ondersteuning, helpen we Greener om betrouwbaar op te schalen en schone energie te leveren waar dat het meeste effect heeft. Samen bouwen we aan een flexibeler en duurzamer energielandschap.”

Vernieuwde raamovereenkomst

Naast de levering van hardware bevestigen de vernieuwde raamovereenkomst en Service Level Agreements de wederzijdse toewijding aan betrouwbaarheid en ondersteuning op lange termijn. De afspraken omvatten levering, ondersteuning en onderhoud – essentiële pijlers voor beide partijen bij het opschalen van activiteiten in Europa.

Een samenwerking die ertoe doet

Deze nieuwe levering en contractverlenging markeren een mijlpaal in de inmiddels zevenjarige samenwerking tussen Alfen en Greener. Wat begon als een eenmalige pilot is uitgegroeid tot meer dan 240 verkochte systemen en een strategische samenwerking die laat zien hoe gedeelde waarden en praktische innovatie de energietransitie kunnen versnellen.