Alfa zet in 2020 stappen in efficiency en duurzaamheid

Alfa Accountants en Adviseurs heeft het impact- en jaarverslag over 2020 gepubliceerd. Naast de presentatie van de financiële cijfers, verantwoordt de organisatie ook haar niet financiële impact, gerelateerd aan de Sustainable Development Goals van de VN. Met 35 kantoren in Nederland gelooft de organisatie in de kracht van het lokale ondernemerschap en wil ‘Overal dichtbij’ zijn. De coronacrisis zorgt voor een extra uitdaging en laat bij veel ondernemers diepe sporen na. “We zien nu al dat de gevolgen steeds meer zichtbaar worden. Wij begeleiden klanten bij het optimaliseren van hun bedrijfsvoering en willen daarnaast ook op langere termijn waarde creëren. Als B Corp zijn wij continu scherp en willen we een bijdrage leveren aan een betere wereld voor iedereen”, aldus Fou-Khan Tsang, voorzitter van de Raad van Bestuur.

Naast de aandacht voor de buitenwereld, wil Alfa ook intern impact maken. Er wordt continu beoordeeld hoe medewerkers optimaal kunnen presteren door processen efficiënt in te richten en door gebruik te maken van slimme ICT-technieken. Daarnaast worden inspiratiesessies georganiseerd om het bewustzijn over duurzaamheid aan te wakkeren.

Effecten van de crisis zijn groot

De effecten bij ondernemers zijn groot. Ondernemend Nederland – en ook de klanten van Alfa – hebben een zwaar jaar achter de rug. Het aantal klanten wat gebruik heeft gemaakt van de corona steunmaatregelen is redelijk beperkt gebleven. Ook Alfa zelf heeft geen gebruik gemaakt van steunmaatregelen. De landelijke organisatie realiseerde in het afgelopen jaar een omzet van 95 miljoen euro. De omzet steeg met 8,5 procent. De stijging in omzet is mede gerealiseerd door de overname van Novel Groep Accountants & Adviseurs, eind 2019. Alfa heeft vanaf het begin van de pandemie ingezet op extra ondersteuning voor klanten. Met het formeren van een landelijk TOP-team zijn kantoren direct gefaciliteerd om klanten snel bekend te maken met de regelingen van de overheid. Ook door het organiseren van webinars en het versturen van extra nieuwsbrieven zijn grote groepen klanten bereikt.

Weinig faillissementen

Net als in de landelijke cijfers zichtbaar is, heeft ook Alfa tot nu toe weinig faillissementen gekend onder haar klantenkring. CFO Arnoud Bosch van Alfa: “Dat lijkt misschien opvallend in een jaar dat vooral gedomineerd werd door corona, echter, wij voorzien wel dat dit jaar het effect van de crisis merkbaar wordt in de economie.” Overigens leek aan het begin van 2020 even de sierteelt zwaar te worden getroffen door de coronabeperkingen, maar al snel wisten telers het verloren terrein weer te heroveren.

B Corp: de inzet voor een betere wereld

De accountantsorganisatie werd in 2014 een B Corp organisatie. B Corp bedrijven excelleren op het gebied van transparantie, sociale verantwoordelijkheid en duurzaamheid. Daarom rapporteert Alfa naast de financiële cijfers sinds 2019 ook over haar niet financiële impact, gerelateerd aan de Sustainable Development Goals. In 2020 steeg Alfa op de B Corp ladder. In het driejaarlijkse assessment scoorde de organisatie het afgelopen jaar in totaal 115 punten (13 punten hoger dan in 2017). Met name op het gebied van werknemers behaalt Alfa een score die ver boven het gemiddelde ligt, mede omdat de organisatie voor 100 procent eigendom is van de medewerkers.

Geringe stijging aantal medewerkers

Het omzetniveau is bereikt met een geringe stijging van het aantal medewerkers. Per eind 2020 waren er 1017 medewerkers actief in 35 kantoren, goed voor 866 fte. Dat waren er een jaar eerder 1003 (843 fte). In 2020 werkte 80 procent van de medewerkers thuis. Alfa heeft elke medewerker financiële ondersteuning gegeven om de werkplek in huis te optimaliseren met onder meer beeldschermen, bureaustoelen en hoofdtelefoons.

Arnoud Bosch nieuwe CFO

Per 1 mei van het afgelopen jaar nam Koert van der Bij na tien jaar afscheid van de raad van bestuur bij Alfa. Zijn positie als CFO is ingenomen door Arnoud Bosch. Arnoud was al een aantal jaren in de functie van directievoorzitter verantwoordelijk voor een aantal Alfa-vestigingen. Hoewel corona nog altijd diepe sporen achterlaat in de economie, verwacht Alfa de groeidoelstelling voor het lopende jaar te kunnen handhaven. ‘Ook 2021 zal een jaar zijn met de nodige onzekerheid. We zijn een gezond bedrijf en verwachten dit met betrokken medewerkers en decentrale kantoren ook te blijven.’

Download het Jaarverslag 2020