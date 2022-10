CBRE Investment Management heeft namens het Nederlandse winkelplatform het dak van Alexandrium Megastores in Rotterdam, met een oppervlakte van ongeveer 14.000 vierkante meter, langjarig verhuurd aan Eneco. Het energiebedrijf heeft hier onlangs circa 2.690 zonnepanelen geplaatst wat in oppervlakte gelijk is aan bijna twee voetbalvelden. Deze PV-installatie heeft een opgesteld vermogen van 1,22 MWp en is goed voor een jaarlijkse productie van zo’n 1.100 MWh. Dit is vergelijkbaar met het jaarlijkse verbruik van circa 366 huishoudens.

Joey Korteland, Senior Asset Manager bij CBRE Investment Management, zegt: “Het project is onderdeel van de bredere duurzaamheidstrategie waarmee we inzetten op CO2-verlaging door isolatie, verduurzaming van gebouwgebonden installaties en het verhogen van het aandeel hernieuwbare energie op eigen locaties. Om onze hoge duurzaamheidsambities waar te maken werken we waar mogelijk samen met strategische partners. We zijn blij dat we dit voor Alexandrium Megastores samen met Eneco konden doen doen in Rotterdam.”

Amber Prata, Ontwikkelaar Solar bij Eneco, zegt: “Dit project kende de nodige uitdagingen, want de locatie ligt midden in een winkelgebied, kent logistieke uitdagingen en er waren constructieve aanpassingen nodig. Dankzij de goede samenwerking tussen CBRE Investment Management en Eneco was het mogelijk om dit dak toch te voorzien van zonnepalen, zodat we ook hier voortaan duurzame energie kunnen opwekken.”

Betrokken partijen

CBRE Investment Management en Eneco hebben dit project uitgevoerd in samenwerking met CBRE Nederland, Zonneveld Ingenieurs, Batenburg Techniek, SKN Bouw en Oranjedak Energy.

Alexandrium Megastores Rotterdam is onderdeel van CBRE’s Nederlandse winkelplatform, een niet-beursgenoteerde investeringsstrategie gemanaged door CBRE Investment Management. Het project is gerealiseerd door CBRE Property Management in samenwerking met Eneco. De komende maanden zal CBRE Investment Management op steeds meer daken van winkels zonnepanelen plaatsen.