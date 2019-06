ALDI stopt met gratis plastic tasjes voor groente en fruit

In 2018 is de laatste eenmalige plastic boodschappentas langs de kassa van ALDI gegaan. Nu zet de discounter een volgende stap door als eerste grote supermarkt ook het gratis plastic tasje voor groente en fruit af te schaffen. In 2019 worden de zogenaamde hemdtasjes vervangen door tasjes gemaakt van hernieuwbare grondstoffen. Deze worden niet meer gratis aangeboden, maar zullen voor een bedrag van 1 cent verkrijgbaar zijn. Daarnaast introduceert ALDI in het najaar een herbruikbare groente en fruitzak.

Maria Westerbos van de Plastic Soup Foundation: “Niet langer gratis tasjes uitdelen is een belangrijk signaal naar de consument. Dit is heel goed nieuws. De hoeveelheid eenmalig plastic gebruik moet echt omlaag. We waarderen en ondersteunen deze mooie stap van ALDI naar minder single-use plastics en we hopen dat meer supermarkten dit voorbeeld gaan volgen.” Als deelnemer van het Plastic Pact streeft ALDI ernaar haar plastic footprint te verkleinen. “De nieuwe biobased groente- en fruittasjes zijn, net als normaal plastic, recyclebaar en kunnen dus bij het plastic afval. Het voordeel van deze tas is dat deze niet gemaakt is van aardolie, waardoor de CO₂ uitstoot aanzienlijk wordt verminderd”, legt Nadie Winde, Manager Corporate Responsibility bij ALDI Nederland uit. “We hopen dat onze klanten uiteindelijk gaan kiezen voor de herbruikbare groente en fruitzak. Dit heeft bij meermalig gebruik de minste impact op ons milieu.”

Corporate Responsibility

ALDI wil haar impact op klimaat en milieu verkleinen, zodat toekomstige generaties kunnen leven in een schone en gezonde omgeving. Deze ambities zijn vastgelegd in het Corporate Responsibility (CR) beleid van ALDI. Het verkleinen van de plastic footprint is hiervan een belangrijk onderdeel. In 2018 heeft ALDI hiervoor al een aantal belangrijke stappen genomen: zo is er gestopt met het aanbieden van de eenmalige plastic draagtas, waardoor al meer dan 200.000 kg plastic is bespaard. Daarnaast ondersteunt ALDI de Plastic Soup Foundation bij de ontwikkeling van het eerste lespakket in de wereld over plasticsoep: al 200.000 kinderen op 2.500 scholen zijn hiermee bereikt.