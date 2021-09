ALDI in Nederland geeft Natuurlijk Wel-campagne duurzaamheids-twist

Bij een discounter wordt misschien niet direct gedacht aan duurzaam. Een verantwoord assortiment voor een lage prijs? Kan dat eigenlijk wel? Het antwoord van ALDI is: Natuurlijk wel. Vanaf vandaag communiceert ALDI in Nederland haar duurzaamheidsinitiatieven onder de vlag ALDI steeds duurzamer?! Natuurlijk wel. Het streven om alle vooroordelen rondom ALDI weg te nemen krijgt hiermee een nieuwe twist. ALDI maakt de klanten deelgenoot van wat de discounter allemaal doet en gaat doen om iedere dag steeds duurzamer te worden.

Duurzaam en gezond leven, ook dat hoeft bij ALDI niet duur te zijn. Iedere dag maakt de supermarkt samen met de toeleveranciers stappen. ALDI steeds duurzamer?! Natuurlijk wel. is de vlag waaronder de discounter, op haar verschillende marketing-kanalen, gaat communiceren over thema’s zoals herkomst van artikelen, voedselverspilling en klimaat.

Nienke van de Streek, Managing Director Marketing en Communicatie bij ALDI in Nederland: ‘Met onze Natuurlijk wel-campagne nemen we al ruim een jaar vooroordelen weg die bij de consument bestaan over ALDI. Ook op het gebied van duurzaamheid zijn er vooroordelen. Dat er bij een discounter niet meteen gedacht wordt aan verantwoorde boodschappen, gaan wij nu veranderen. We gaan onze klanten vertellen wat we voor mooie dingen doen en gaan doen op het gebied van duurzaamheid onder de herkenbare vlag ALDI steeds duurzamer?! Natuurlijk Wel.’

Natuurlijk wel, ALDI

In september vorig jaar lanceerde ALDI in Nederland de merkcampagne ‘Natuurlijk wel, ALDI’. Tot op de dag van vandaag geeft de discounter met deze campagne antwoord op alles waarvan de consument nooit had gedacht dat dit mogelijk zou zijn bij ALDI. Het wegnemen van vooroordelen staat hierbij steeds centraal; lage prijzen en toch een verantwoord assortiment? Natuurlijk wel!

De campagne is ontwikkeld samen met bureau INDIE.

ALDI vernieuwt en verduurzaamt

De afgelopen jaren heeft ALDI op allerlei vlakken geïnvesteerd om haar assortiment en winkels verder te verduurzamen. Zo dragen de Nederlandse groente, fruit en het dagverse zuivel het On the way to PlanetProof-logo en heeft ALDI een eigen plantenmerk, Kwekers Trots, wat topkwaliteit en verantwoorde productie garandeert. Ook is maar liefst 95% van ALDI’s verse varkensvlees met het Beter Leven-keurmerk gecertificeerd en eind dit jaar geldt dat voor bijna alle vleeswaren bij ALDI. In 2023 heeft ook alle verse kip het Beter Leven-keurmerk. Daarnaast werkt ALDI samen met leveranciers aan het verlagen van de klimaat-impact in de keten via het Science Based Targets Initiative en is ALDI superpartner van het Nationaal Schoolontbijt om gezond ontbijt voor alle kinderen in Nederland te stimuleren.