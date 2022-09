ALD Automotive is een samenwerking gestart met Tranzer. Hiermee wordt het ov-reisaanbod en het aanbod van deelmobiliteit voor gebruikers van de ALD Move app verder uitgebreid. Ook helpt de samenwerking organisaties nog beter sturing te geven in hun mobiliteitsstrategie.

Tranzer is enkele jaren geleden gestart met de ambitie om tickets en toegang tot duurzame mobiliteit mogelijk te maken in reeds bestaande reisapps. Tranzer wil daar zijn, waar reizigers hun mobiliteit regelen en alles op één plek samenbrengen. Zo hoeven gebruikers niet langer op zoek naar de verschillende loketten, automaten, apps en websites om tickets te boeken en te betalen. Inmiddels heeft Tranzer samenwerkingen met ruim 35 aanbieders van zowel ov als deelmobiliteit in binnen- en buitenland.

Leasemaatschappij ALD Automotive maakt gebruik van deze samenwerkingen met vervoersaanbieders door Tranzer te integreren in ALD Move. ALD Move is een oplossing die onder meer bijdraagt aan de mobiliteitsverduurzaming van organisaties. Meerten van Hooijdonk, Product Owner van ALD Automotive: “Steeds meer bedrijven willen hun medewerkers meer kunnen bieden dan een leaseauto. Niet alleen is dat in het belang van medewerkers die meer keuzevrijheid en flexibiliteit willen. Het draagt ook bij aan de doelen die organisaties hebben om de kosten te verlagen en de CO 2 -uitstoot te reduceren.”

Groot bijkomend voordeel van MaaS-applicaties als de ALD Move app is, dat het gebruikers veel gemak brengt. Het biedt persoonlijk mobiliteitsadvies, registratie van gemaakte reizen en met de integratie van Tranzer kun je nu ook in-app openbaar vervoer en andere mobiliteitsdiensten afnemen. “Uit resultaten blijkt dat 60 procent van de gebruikers hierdoor echt hun reisgedrag aanpast en vaker de auto laat staan om een duurzamere en goedkopere manier van vervoer te nemen”, zegt Van Hooijdonk.

Paul Rooijmans, founder van Tranzer: “Vanuit Tranzer zien wij al langere tijd een sterke toename in de vraag naar een modaliteiten-mix voor zakelijk vervoer. Door deze samenwerking tussen ALD Automotive en Tranzer krijgen ALD-klanten toegang tot meer mobiliteitsopties. Het gaat hen bovendien helpen medewerkers op eenvoudige wijze duurzamer en efficiënter te laten reizen.”