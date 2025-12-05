De Nederlandse automotive-industrie staat op een kruispunt. Bedrijven worden geconfronteerd met grondstoffen schaarste, toenemende internationale concurrentie, onzekerheden in toeleveringsketens en een Europese markt die sneller verandert dan ooit. Tijdens de topbijeenkomst autoMEETive 2025 in de Cacaofabriek te Helmond luidt RAI Automotive Industry NL de noodklok: zonder versnelling, samenwerking en strategische keuzes verliest Nederland zijn koppositie in innovatieve mobiliteit. De Automotive Roadmap 2025–2035 is een gezamenlijke visie op hoe de sector zich de komende jaren kan heruitvinden om economisch relevant én technologisch vooruitstrevend te blijven.

“We voelen het allemaal: de druk neemt toe”

Pim Grol, Managing Director RAI Automotive Industry NL: “De druk in onze sector is voelbaar. Grondstoffen worden schaars, digitalisering versnelt, geopolitiek schuurt en bedrijven moeten investeren in verduurzaming terwijl hun marges onder druk staan. Dat biedt kansen voor onze sector maar betekent ook dat het geen tijd is voor kleine stappen. We moeten keuzes durven maken en vooruitkijken.”

De Automotive Roadmap 2025 – 2035 is volgens Grol geen eindpunt, maar een oproep tot actie. Een kompas zodat bedrijven, overheden en kennispartners samen koers kunnen zetten richting effectieve samenwerking voor een sterke Nederlandse mobiliteitssector.

“Het gaat om veerkracht, niet om voorspellen”

Jean Pierre Heijster, Sectiemanager RAI Automotive Industry NL: “Niemand kan precies voorspellen hoe mobiliteit eruitziet in 2035. Maar we weten wél welke richting we op moeten: slimmer produceren, minder uitstoten, meer samenwerken over sectoren heen. De roadmap helpt ons niet om de toekomst te voorspellen, maar om veerkrachtig genoeg te zijn wanneer die toekomst zich aandient.”

Uitdagingen vragen om gezamenlijke koers

Tijdens het event werd duidelijk dat veel bedrijven dezelfde zorgen delen:

Internationale concurrentie die sneller en goedkoper innoveert

Tekort aan technisch talent

Noodzaak van digitalisering en automatisering

Onzekerheid over regelgeving, infrastructuur en energievoorziening

De Automotive Roadmap 2025 – 2035 biedt een gedeelde basis om deze uitdagingen gestructureerd aan te pakken, maar benadrukt tegelijkertijd dat de echte verandering voortkomt uit samenwerking en lef. Hier liggen de grootste kansen voor de Nederlandse automotive-sector (2025– 2035).

De nieuwe roadmap laat zien dat Nederland, ondanks de toenemende druk op de sector, juist nu stevig kan aanzetten. Met een sterke hightech maakindustrie heeft ons land alles in huis om uit te groeien tot een Europese koploper in slimme, voorspelbare en CO2-arme productie. Daarnaast biedt onze uitzonderlijk goed ontwikkelde digitale infrastructuur grote kansen om de verkeersveiligheid te verbeteren via ADAS-toepassingen, intelligente verkeerssystemen en veilige automatisering.

Ook in de keten ontstaan nieuwe mogelijkheden: van circulaire materialen en batterijrecycling tot nauwere samenwerking tussen OEM’s en toeleveranciers, waardoor supply chains weerbaarder worden tegen geopolitieke schokken. Tegelijkertijd kan Nederland met energiehubs, slimme laadinfrastructuur en innovatieve logistieke concepten de mobiliteit van burgers en bedrijven betrouwbaar houden in een veranderend energiesysteem.

Een laatste, maar cruciale kans ligt in talent. Dankzij een sterke onderwijsbasis en innovatiegerichte universiteiten kan Nederland een nieuwe generatie hightech automotive-professionals opleiden een voorwaarde om concurrerend te blijven. De uitdagingen zijn groot, maar de kansen minstens zo relevant als Nederland nu koers durft te kiezen.

Sector verenigt zich

De presentatie eindigde met een duidelijke oproep aan industrie, onderwijs, overheid en kennisinstellingen: de roadmap is het startpunt van een gezamenlijke beweging. Niet afwachten, maar kiezen. Niet versnipperen, maar samenwerken.