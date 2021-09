Albert Heijn zet volgende stap in strijd tegen voedselverspilling met ‘Brood van gisteren’

Albert Heijn zet een volgende stap in de strijd tegen voedselverspilling met ‘Brood van gisteren’. Brood dat gisteren vers in de winkel is aangeleverd en niet verkocht is op de dag zelf, wordt de volgende dag tot 11.00 uur verkocht voor een extra voordelige prijs. Een half brood kost 25 cent, een heel brood en een zak bolletjes 50 cent. Op dit moment wordt Brood van gisteren aangeboden in ruim 40 winkels. Vandaag kondigt Albert Heijn de uitbreiding aan naar alle winkels en starten de voorbereidende werkzaamheden. Brood van gisteren ligt over enkele weken in alle winkels in de schappen. Brood is een van de meest verspilde producten en is ook het thema van de landelijke Verspillingsvrije week, die vandaag van start gaat. Naast Brood van gisteren, start Albert Heijn deze week ook met het Verspil-me-niet zakje en gaat de supermarkt in meer winkels de digitale oplossing ‘dynamisch afprijzen’ toepassen. De ambitie van Albert Heijn is de helft minder voedselverspilling in 2030*.

Albert Heijn werkt samen met de Stichting Samen tegen Voedselverspilling en is een van de deelnemers van de landelijke Verspillingsvrije week. Uit het voedselverspillingsonderzoek van Wageningen University & Research (WUR) blijkt dat er relatief gezien veel brood verspild wordt. Ongeveer de helft van het brood blijft onverkocht in de supermarkten en de andere helft van de verspilling vindt plaats bij consumenten thuis. Naast de uitbreiding van Brood van gisteren naar alle winkels, plaatst Albert Heijn tijdens de Verspillingsvrije week op diverse broden stickers met tips en recepten om oud brood te gebruiken. Ook op allerhande.nl en op receptkaarten in de winkel staan verschillende tips over wat je kunt maken van overgebleven brood.

Anita Scholte Op Reimer, verantwoordelijk voor Kwaliteit en Duurzaamheid bij Albert Heijn: “Voedselverspilling is een grote uitdaging. Iets meer dan 1% van de producten die wij inkopen, belandt niet op het bord van onze klant. Dat lijkt misschien mee te vallen, maar het is wat ons betreft te veel. Dat is niet alleen zonde van het eten, maar ook van de tijd en de energie die in de productie ervan is gestoken. Daarom willen we zelf zo min mogelijk voedsel verspillen. Aan de andere kant willen we uiteraard de klant ruime keuze bieden en de schappen goed gevuld hebben. We werken daarom al jaren aan verschillende initiatieven om minder te verspillen.”

Verspil-me-niet zakje

Het Verspil-me-niet zakje is vanaf deze week verkrijgbaar in 12 Albert Heijn-winkels in Capelle aan den IJssel, Groningen, Den Haag, Hoofddorp, Hengelo, Assen, Amsterdam, Echt, Tilburg, Heemskerk en Tiel. Voor slechts 1,- euro krijgen klanten een herbruikbaar verszakje gevuld met groente en fruit dat wat rijper is of een plekje heeft, maar nog steeds even lekker is. In het zakje zitten allerlei groente- en fruitsoorten, zoals appels, uien, mandarijnen, courgettes en tomaten, die elke dag zorgvuldig door een medewerker van de winkel verzameld worden. Alle beschikbare zakjes van die dag, liggen bij de groente- en fruitafdeling. Als klanten het idee omarmen, is Albert Heijn van plan om het verspil-me-niet zakje in meer winkels aan te bieden.

Dynamisch afprijzen

Heel veel consumenten kennen al de 35%-sticker, waarbij klanten korting krijgen op producten die tegen de houdbaarheid aanlopen. Het afgelopen jaar testte Albert Heijn als eerste supermarkt in Nederland in ruim 30 winkels met een digitaal alternatief: dynamische kortingen bij vlees en kip (vers). Bij dynamisch afprijzen berekent een door Albert Heijn ontwikkeld algoritme automatisch de beste korting om aan het einde van de dag geen onverkoopbare producten over te houden en zo voedselverspilling te verminderen. Het algoritme houdt rekening met onder meer locatie, Bonusaanbiedingen, weersomstandigheden, historische verkoopgegevens en voorraad in de winkel. De precieze korting wordt automatisch op het elektronische prijskaartje getoond. Kortingen kunnen oplopen van 25% tot 40% tot 70%. Het aantal winkels met dynamisch afprijzen wordt deze week uitgebreid naar zo’n 130 winkels. Hierdoor komt er meer relevante data beschikbaar, waardoor het algoritme slimmer wordt. Op deze manier blijft er minder over in de schappen en wordt er minder verspild. Het doel is om dynamisch afprijzen in de toekomst op meer productgroepen toe te passen.

Dry misting, Buitenbeentjes en slim bestelsysteem

In het voorkomen van voedselverspilling legt Albert Heijn de nadruk op preventie. Zo wordt gewerkt met een slim bestelsysteem waarbij aanbod automatisch afgestemd wordt op de verwachte verkoop. Op de broodafdeling adviseert een speciale app medewerkers hoeveel brood er op een bepaalde tijd afgebakken moet worden om de juiste hoeveelheden klaar te hebben. Ook in de keten zijn er verschillende initiatieven om verspilling te voorkomen. Afwijkende courgettes en wortelen worden bijvoorbeeld verkocht als Buitenbeentjes. Afwijkende appels worden gebruikt voor appelmoes. En van de stronken van broccoli en bloemkool wordt groenterijst gemaakt. Iedere oogst wordt zo optimaal mogelijk naar de klant gebracht. Mochten er ondanks alle bestaande en nieuwe initiatieven toch goede producten overblijven, dan gaan die zoveel mogelijk naar de Voedselbank. Daarnaast wordt van onverkocht brood veevoer gemaakt en overgebleven groente en fruit wordt vergist tot biobrandstof. Op die manier krijgen alle overgebleven producten een goede bestemming.

In 2020 nam de relatieve hoeveelheid voedselverspilling van Albert Heijn met 7% af van 5,6 ton naar 5,2 ton per miljoen euro verkocht voedsel.