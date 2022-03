Albert Heijn ondersteunt de beweging naar een meer plantaardig voedingspatroon waarbij 60% van de eiwitten afkomstig is van plantaardige bronnen. Dat is beter voor de wereld en voor onszelf. Om dit doel te halen breidt Albert Heijn het vega en plantaardig assortiment fors uit. Om dit assortiment nog beter bereikbaar te maken verdubbelt Albert Heijn het aantal Prijsfavorieten binnen de bestverkochte eigenmerk vleesvervangers waarmee de prijs gelijk is aan of goedkoper dan vleesproducten (kiloprijs).

Meer dan 1.000 vega en plantaardige producten in assortiment

Albert Heijn heeft meer dan 1.000 plantaardige en vegetarische producten in het assortiment van ontbijt tot aan borrel, diner en drankjes. Zo worden er nog ruim 150 innovatieve, smaakvolle producten toegevoegd. Albert Heijn introduceert als eerste supermarkt een veldbonenburger. Deze plantaardige veldbonenburger is exclusief voor Albert Heijn ontwikkeld en verkoopt de supermarkt als eerste in Europa. De burger is geproduceerd in Nederland en is gemaakt met bonen van Nederlandse bodem. Veldbonen zijn goede vervangers van sojabonen, hebben een eiwitgehalte van 25 tot 30% en het gewas zorgt voor hoge biodiversiteit. Verder komt Albert Heijn met nieuwe vegan zalmburgers, paddenstoelenshoarma en is er zelfs voor kaviaar een plantaardige variant gemaakt van zeewier. Ook vegan desserts zijn uitgebreid: van vegan chocoladetaart met frambozen en dadels, vegan pavlova met vlierbloesemsiroop tot aan vegan crème brûléé. Tot slot, komen er veganlunchsalades, vegan pizza’s, plantaardig broodbeleg en heeft Albert Heijn de meeste plantaardige drinks.

Krijg de smaak te pakken

Marit van Egmond, ceo van Albert Heijn: “Voor een gezondere toekomst, voor mens én planeet, is het nodig om meer plantaardige eiwitten te eten. Daarom vind ik het zo belangrijk dat wij als Albert Heijn onze rol hierin nemen en onze klanten op weg helpen naar een plantaardiger eetpatroon. We zien namelijk dat de interesse in plantaardig groeit en de vraag toeneemt maar dat er ook behoefte is aan meer gemak en inspiratie. Dit doen wij door het bieden van de meeste keuze aan lekkere, gezonde en betaalbare plantaardige en vega producten. Tijdens onze campagne ‘Vega. Krijg de smaak te pakken’ bieden we veel plantaardige inspiratie in de Allerhande en het nieuwe Beter Eten magazine. Ook vind je in de Albert Heijn app en online verschillende vega(n) variaties op veel populaire recepten. Daarnaast bieden we in onze gratis FoodFirst app vega(n) challenges.”

Omdat vleesvervangers voor veel mensen de eerste stap zijn naar plantaardig houdt Albert Heijn ook de voedingswaardes van eigen merk vleesvervangers en alternatieven op zuivel goed in de gaten. Het zout en verzadigd vet wordt zo laag mogelijk gehouden en tegelijkertijd wordt er voor voldoende eiwitten en, daar waar relevant, voor de aanwezigheid van de juiste vitamines en mineralen gezorgd. Het Nutri-Score logo staat ook op alle eigen merk vleesvervangers met 80% Nutri-Score A/B. “Uiteindelijk streven we naar lekkere en gezonde vega en plantaardige producten met zo min mogelijk gebruik van hulpstoffen,” aldus Marit van Egmond.

Week Zonder Vlees & Zuivel

Albert Heijn is partner van de Nationale Week Zonder Vlees & Zuivel, het bekendste Nederlandse initiatief om een meer plantaardig eetpatroon te promoten. De landelijke campagne vindt elk jaar in maart plaats. Dit jaar loopt deze van 7 tot en met 13 maart 2022.