Vandaag geeft Koningin Máxima het startsein voor de Verspillingsvrije week. Albert Heijn haakt hierop aan met de introductie van een nieuw initiatief: Laatste Kans Koopjes. Met dit concept wil de supermarkt voedselverspilling nog verder terugdringen. Door slimme technologie in de AH-app te gebruiken, bestaande initiatieven overzichtelijk te bundelen en extra kortingen te geven op producten met een korte houdbaarheid of producten die uit het assortiment gaan, verwacht Albert Heijn meer dan 5 miljoen kilo voedsel te besparen.

Laatste Kans Koopjes

Per persoon wordt jaarlijks ongeveer 33 kilo aan voedsel weggegooid. Het verminderen van voedselverspilling bespaart geld en vermindert de belasting van het milieu. Door anders boodschappen te doen en op te letten met koken en bewaren, kunnen consumenten bijdragen aan het terugdringen van voedselverspilling. Door het checken en bijhouden van wat je in je keukenkastje hebt en het slim gebruiken van restjes en kliekjes verspil je minder. Ook supermarkten doen veel om voedselverspilling te voorkomen.

Met de Laatste Kans Koopjes van Albert Heijn – die de supermarkt introduceert in de Verspillingsvrije week 2025 – doet Albert Heijn er nog een schepje bovenop met dit nieuwe initiatief. De vier bestaande AH-initiatieven tegen voedselverspilling: AH Overblijvers, het Groente & fruitzakje, Dynamisch Afprijzen en Brood van Gisteren worden gebundeld in Laatste Kans Koopjes.

Nienke Tjerkstra, verantwoordelijk voor duurzaamheid en gezondheid bij Albert Heijn: “Ik ben blij dat we met Laatste Kans Koopjes een volgende stap zetten in onze strijd tegen voedselverspilling. Hoe dichter bij de houdbaarheidsdatum hoe hoger de korting voor de klant, die kan oplopen tot 70%. Dankzij dit slimme systeem verwachten we 25% meer afgeprijsde producten te verkopen en zo aanzienlijk minder voedsel te verspillen.”

Live inzicht via de AH-app

Door gebruik te maken van technologische innovatie is het mogelijk om de Laatste Kans Koopjes niet alleen in de winkel, maar nu ook al vóór een winkelbezoek in de AH-app te tonen. Via de AH-app zien klanten precies welke en hoeveel afgeprijsde producten er beschikbaar zijn in de winkel en wat de actuele korting is. Met dit initiatief combineert Albert Heijn technologische innovatie met maatschappelijke impact: klanten kunnen makkelijk koopjes scoren tegen een voordeligere prijs én tegelijkertijd een steentje bijdragen aan een duurzamere voedselketen.

Samen tegen verspilling

Albert Heijn wil dat zoveel mogelijk producten door klanten geconsumeerd worden en er geen voedsel wordt verspild. Bij de boer en teler, de producent, de winkels, tot bij de klant thuis: Albert Heijn werkt in de gehele keten samen om voedselverspilling te voorkomen. Laatste Kans Koopjes draagt bij aan het doel om in 2030 voedselverspilling met 50% te verminderen ten opzichte van 2016.

Laatste Kans Koopjes zijn per 8 september zichtbaar in de AH-app en verkrijgbaar in de winkel te herkennen aan de Laatste Kans Koopje sticker.