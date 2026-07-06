Albert Heijn start samen met ruim 45 bekende merken de terugkerende campagne “Ieder B’tje helpt”. Met deze campagne maken zij B Corp-gecertificeerde bedrijven beter zichtbaar in de winkel en online, zodat klanten makkelijker kunnen kiezen voor producten van bedrijven die zich inzetten voor mens en planeet. Zo helpt Albert Heijn klanten om bewuste keuzes te maken tijdens hun boodschappen.

Met de campagne “Ieder B’tje helpt” krijgt een aantal B Corp-bedrijven extra aandacht in de schappen van Albert Heijn. B Lab (de onafhankelijke organisatie achter de B Corp-certificering) juicht dit uiteraard toe. Niet alleen omdat het een breed palet aan merken betreft, maar vooral omdat het helpt om de betekenis van de B Corp-certificering bij een breder publiek bekend te maken. Tessa van Soest, directeur van B Lab Benelux geeft aan: “Deze “Ieder B’tje helpt”-campagne zet B Corp-gecertificeerde bedrijven extra in de spotlights. Net als Albert Heijn Nederland laten zij zien dat je als bedrijf meer kunt doen dan de regels vragen. Ik ben ontzettend blij dat deze campagne consumenten helpt om in de supermarkt de bedrijven te herkennen die zich als B Corp extra inzetten voor mens, milieu en samenleving”.

“Wij zijn als Albert Heijn Nederland sinds eind 2024 B Corp gecertificeerd. Deze mijlpaal onderstreept onze missie: ‘Samen beter eten bereikbaar maken. Voor iedereen.’ De certificering is niet alleen een erkenning, maar ook een aanmoediging om door te gaan op de ingeslagen weg. We bieden met “Ieder B’tje helpt” de mogelijkheid om B Corp-merken die we in ons assortiment hebben, in de spotlight te zetten. Met deze terugkerende campagne laten we zien wat B Corp-gecertificeerde bedrijven doen en maken we het voor onze klanten makkelijker om bewust te kiezen voor producten van bedrijven die bijdragen aan mens en planeet. In onze winkels krijgen klanten via een winkelsafari informatie en dit jaar rijdt de “Ieder B’tje helpt” caravan door Nederland. Bij de caravan kunnen klanten alles te weten komen over alle B’tjes die meedoen en een “Ieder B’tje helpt” cadeaukaart winnen waarmee ze B Corp-producten kunnen kopen bij Albert Heijn”, zegt Brigitta Hogenes, VP Kwaliteit, Gezond & Duurzaamheid bij Albert Heijn.

Wat is B Corp

B Corp™ Certification wordt wereldwijd beheerd door B Lab en toegekend aan bedrijven die voldoen aan geverifieerde standaarden voor sociale en milieuprestaties, transparantie en verantwoordelijkheid. Ook Albert Heijn is sinds eind 2024 gecertificeerd en heeft zich daarmee aangesloten bij een wereldwijd netwerk van meer dan 10.000 bedrijven die zich inzetten voor mens en planeet.

Om B Corp te worden, laten bedrijven vrijwillig hun gehele bedrijfsvoering onafhankelijk toetsen aan de standaarden van B Lab. Ze leggen bovendien statutair vast dat zij rekening houden met álle stakeholders – niet alleen aandeelhouders – en moeten zich periodiek opnieuw laten certificeren. De B Corp-certificering behalen is nadrukkelijk geen eindpunt. Het stimuleert bedrijven tot het continu werken aan verbetering.

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